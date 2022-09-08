Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Час-Time

Час-Тайм. Померла королева Єлизавета ІІ. Підсумки Рамштайн-5, візиту Блінкена

Час-Тайм. Померла королева Єлизавета ІІ. Підсумки Рамштайн-5, візиту Блінкена
Embed
Час-Тайм. Померла королева Єлизавета ІІ. Підсумки Рамштайн-5, візиту Блінкена

No media source currently available

0:00 0:29:58 0:00
Direct link

В ефірі Час-Тайм. У віці 96 років померла Королева Великої Британії Єлизавета ІІ. Результати засідання «Рамштайн-5». Що входить у новий пакет військової допомоги Україні, і як оцінюють США контрнаступ, який розпочали українські військові. Держсекретар США в Києві: Ентоні Блінкен зустрівся з Володимиром Зеленським, відвідав "Охматдит" та місто Ірпінь – ключові заяви. Секретар РНБО Олексій Данілов: Україна як ніколи потребує підтримки союзників – ексклюзивне інтерв’ю.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG