Час-Тайм. Померла королева Єлизавета ІІ. Підсумки Рамштайн-5, візиту Блінкена

В ефірі Час-Тайм. У віці 96 років померла Королева Великої Британії Єлизавета ІІ. Результати засідання «Рамштайн-5». Що входить у новий пакет військової допомоги Україні, і як оцінюють США контрнаступ, який розпочали українські військові. Держсекретар США в Києві: Ентоні Блінкен зустрівся з Володимиром Зеленським, відвідав "Охматдит" та місто Ірпінь – ключові заяви. Секретар РНБО Олексій Данілов: Україна як ніколи потребує підтримки союзників – ексклюзивне інтерв’ю.