Рамштайн-5: деталі нового пакету допомоги Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. На американській базі Рамштайн у Німеччині відбулося п'яте засідання Контактної Групи з оборони України. Відкриваючи зустріч, очільник Пентагону Ллойд Остін оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 675 мільйонів доларів - з акцентом на артилерію і боєприпаси.
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