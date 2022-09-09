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Студія Вашингтон

Рамштайн-5: деталі нового пакету допомоги Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Рамштайн-5: деталі нового пакету допомоги Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Рамштайн-5: деталі нового пакету допомоги Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. На американській базі Рамштайн у Німеччині відбулося п'яте засідання Контактної Групи з оборони України. Відкриваючи зустріч, очільник Пентагону Ллойд Остін оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 675 мільйонів доларів - з акцентом на артилерію і боєприпаси.

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