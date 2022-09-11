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Резервна лінія живлення Запорізької АЕС працює – МАГАТЕ
Резервна лінія живлення Запорізької атомної електростанції знову запрацювала, повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії 11 вересня.
«Вчора було відновлено резервну лінію електропередач української ЗАЕС, що дозволило оператору сьогодні вранці зупинити останній діючий реактор ЗАЕС», – повідомляє агентство з посиланням на власних експертів, які перебувають на станції.
За повідомленням, саме відновлення роботи резервної лінії потужністю в 330 кіловольт дозволило ЗАЕС зупинити свій останній робочий реактор сьогодні рано вранці.
Очільник МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі привітав підключення резервної лінії, проте висловив занепокоєння загальною ситуацією навколо Запорізької атомної електростанції.
«На ЗАЕС має бути терміново створена захисна зона ядерної та фізичної безпеки; консультації з цього питання розпочалися», – заявила пресслужба агентства.
Раніше 11 вересня державна компанія «Енергоатом» повідомила, що Запорізька атомна станція повністю зупинена.
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- Голос Америки
Макрон закликав Путіна відвести озброєння від ЗАЕС
Президент РФ Путін та президент Франції Еммануель Макрон мали "детальний та відвертий обмін думками» у телефонній розмові у неділю, повідомляє агентство новин Bloomberg. Серед іншого вони обговорили питання безпеки на Запорізькій ядерній станції.
Путін, відповідно до повідомлень Кремля, звинуватив Україну за обстріли електростанції та попередив про катастрофічні наслідки.
Макрон, згідно з Блумберг, «наполягав на необхідності забезпечити безпеку» на станції. Він сказав Путіну, що російські війська повинні відвести озброєння від об’єкту та слідувати рекомендаціям МАГАТЕ. Макрон також пообіцяв знову поговорити з Путіним на цю тему, як також і керівником МАГАТЕ та президентом України.
Макрон також закликав Путіна дотримуватися домовленостей між Москвою та Києвом щодо експорту українського зерна, укладених за посередництва ООН і Туреччини в липні.
Востаннє Макрон говорив з Путіним у серпні.
Труна з тілом Єлизавети II покинула Балморал
Труну з тілом британської королеви Єлизавети II в неділю вивезли із шотландського замку Балморал, де вона померла 8 вересня. Жалобний кортеж з кількох чорних автомобілів вирушив до Едінбурга.
У містах і селах на шляху кортежу люди виходять до дороги, щоб провести королеву в останню путь.
Дубова труна Єлизавети II покрита шотландським королівським штандартом. Він буде встановлений у Голірудхаус в Единбурзі. У неділю його перенесуть до собору святого Егідія, де відбудеться заупокійне богослужіння з участю членів королівської родини.
Протягом доби жителі Шотландії зможуть попрощатися із королевою у соборі. Потім труну перевезуть до Лондона.
Похорон після 4-денного прощання відбудеться 19 вересня у Вестмінстерському абатстві.
Новий король, старший син королеви Чарльз III, напередодні був проголошений в Лондоні монархом Радою престолонаслідування. У неділю таку ж церемонію провели у Канаді, Австралії та Новій Зеландії, колишніх британських домініонах. Главою цих країн, як і ще 10 країн Співдружності, залишається англійський монарх.
Єлизавета II панувала 70 років і залишила глибокий слід в історії Британії та всього світу. На її похорон, як очікується, приїдуть лідери багатьох країн світу.
- Голос Америки
США відзначають 21 річницю терористичних нападів 11 вересня
У неділю у Пентагоні президент США Джо Байден виступив зі зверненням до американців з нагоди роковин терактів 11 вересня. Президент поклав вінок та вшанував пам'ять жертв трагедії. Під час урочистої церемонією, яка відбулась під зливою, Байден згадав «надзвичайнх американців», які віддали своє життя у найтемніші часи нації, повідомляє видання Washington Post.
«Ми ніколи не забудемо і ми ніколи не здамося. Наша відданість не допустити іншої атаки на Сполучені Штати не знає кінця», - сказав він.
«М винні вам, дуже, дуже винні», - звернувся президент до членів родин загиблих рятівників.
Віце-президент Камала Гарріс та її чоловік мали промови у Світовому торговому центрі у Нью-Йорку.
За традицією ніхто з політичних діячів не виступає на Граунд-Зіро.
У країні відбуваються численні пам'ятні заходи.
Перша леді Джилл Байден відвідала церемонію в Шенксвіллі, штат Пенсильванія, де один із викрадених Аль-Каїдою літаків упав після того, як пасажири та члени екіпажу спробували взяти штурмом кабіну пілотів.
Американці вшановують жертв 11 вересня: минають хвилини мовчання, зачитуються вголос імена загиблих, проводяться заходи, пов'язані з волонтерською роботою.
Пройшов уже 21 рік після смертоносної терористичної атаки на території США.
Родичі жертв, а також громадські та політичні діячі сьогодні збираються на місцях аварії літаків 11 вересня 2001 року.
Деякі родичі загиблих стурбовані тим, що в країні, яка певною мірою згуртувалась після терактів, відтоді стався великий розкол. Настільки федеральні правоохоронні та розвідувальні органи, які після 11 вересня були перебудовані на боротьбу з міжнародним тероризмом, тепер вважають не менш актуальною загрозу і внутрішнього екстремізму.
Президент Зеленський у день пам’яті жертв теракту в США 11 вересня 2001 року заявив, що Україна добре знає, що таке тероризм і щиро співчуває американському народу.
«Сьогодні вшановуємо пам’ять жертв терактів 11.09.2001. Цей день – один із найтрагічніших в історії США та світу. Україна, яка щодня зазнає ракетних обстрілів, добре знає, що таке тероризм, і щиро співчуває американському народу. Тероризм – зло, якому не місце у сучасному світі», – написав Зеленський у твіттері в неділю.
- Радіо Свобода
- Голос Америки
Президент Латвії: «Заборона в’їзду для росіян – це механізм тиску на Росію»
Заборона в’їзду для громадян Росії в країни Балтії та Польщу – це не тільки питання безпеки цих країн, але й один з видів антиросійських санкцій, заявив в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода на конференції Ялтинської європейської стратегії (YES) в Києві сказав президент Латвії Егілс Левітс.
«Також морально не можна виправдовувати, що в той самий час, коли російська армія вбиває мирне населення в Україні, росіяни знаходяться в наших країнах», – пояснив президент Латвії.
Він нагадав: до ініціативи не пропускати громадян РФ через свої кордони, навіть при наявності чинної шенгенської візи, вже приєдналися Литва, Естонія і Польща. Незабаром відповідного рішення чекають також від Фінляндії.
Егілс Левітс не вважає таку заборону порушенням прав громадян РФ. А тим, хто заявляє про боротьбу з путінським режимом, пропонує отримувати статус біженця, а не їхати в європейські країни туристами.
«Росіяни, які дійсно зазнають репресій з боку державної влади, можуть подати заяву на притулок як біженці. У нас є закони про це, і, звичайно, як і всі громадяни інших країн, вони можуть претендувати на притулок», – наголосив Левітс.
12 вересня набере чинності скасування спрощеного візового режиму для в’їзду в ЄС громадянам Росії. З 19 вересня в’їзд для росіян закривають країни Балтії та Польща. Заборона стосується осіб, які подорожують з туристичними візами, і не поширюється на охочих відвідати країну для зустрічі з родичами та «з інших гуманітарних причин».
На тлі масштабного вторгнення РФ в Україну країни, які межують з Росією, зажадали від Європейської комісії вжити заходів для обмеження в’їзд російських туристів. Однак на зустрічі міністрів країн ЄС у Празі 1 вересня угоди досягти не вдалося, натомість Євросоюз домовився скасувати угоду про спрощений візовий режим з Росією. Це ускладнить видачу віз росіянам. Також візи подорожчають удвічі.
На практично повній забороні в’їзду росіян до ЄС наполягає Україна. Послідовна санкційна політика щодо Росії та візові обмеження для громадян цієї держави мають змусити країну відчути ціну війни, вважає президент Володимир Зеленський.
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