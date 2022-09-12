Актуально
Україна наступає з західною допомогою і тепер потребує більше
Міністр оборони України Олексій Резніков сказав, що українські військові усвідомлюють важливість зміцнення позицій, з яких російська армія була вигнана в результаті раптового швидкого українського наступу на Харківщині і також продовжують просування на Херсонщині.
В інтерв'ю часопису Financial Times 11 вересня міністр сказав, що наступ «перевершив очікування», і що українцям треба бути готовими захищати відвойовані території й далі тіснити росіян зокрема на півдні.
Дотепер західні уряди відмовлялися постачати Україні створені на заході танки і бойові машини піхоти. Але становище змінюється...
Оцінюючи український наступ, британське міністерство оборони вказує, що окрім значних територіальних здобутків, він деморалізує російські сили.
«І досі слабка довіра до чільного військового командування Росії серед солдатів напевне ослабне ще більше», - сказано в британському інформаційному зведенні 12 вересня.
Західні коментатори, посилаючись на українські джерела, наголошують, що в наступі значну роль відіграли західні озброєння в руках українців, зокрема американські антирадарні та інші ракети, а також засоби протиповітряної оборони зокрема німецькі самохідні зенітні установки Gepard.
Газета New York Times повідомляє, цитуючи посадовця США, що швидким здобуткам України передувало «збільшення обміну розвіданими зі Сполученими Штатами», бо американці змогли передати «більше необхідної інформації про слабкі місця росіян».
Надати Україні західні танки
Демонстрація спроможності українських військових стала приводом для нових гучніших закликів на Заході, щоб Україні збільшили допомогу важкою зброєю і зокрема надіслали сучасні танки, необхідні для наступальних операцій.
Аналітичний центр Європейська рада закордонних справ ECFR.EU минулого тижня опублікував аналіз групи авторів з твердженням про потребу забезпечення України сучасною західною бронетанковою технікою.
«Дотепер західні уряди відмовлялися постачати Україні створені на заході танки і бойові машини піхоти. Але становище змінюється і новий план з Берліна здобув би схвалення по обидва боки Атлантики», - йдеться в аналізі.
Автори стверджують, що раніше Україна могла покладатися на свій збройний сектор, але зараз вона дуже залежить від підтримки Заходу.
На їхню думку масоване постачання переносної протитанкової зброї на початку російського вторгнення допомогло у битві за Київ, а надана згодом західна далекобійна артилерія послабила здатність росіян безкарно обстрілювати українські позиції.
«Отже надана західна зброя допомогла запобігти поразці України і збільшити ціну війни для Росії. Але її не досить, щоб відвоювати захоплене Росією за останні шість місяців», - доводять аналітики, наполягаючи, що «в наступній фазі війни вирішальним буде важке озброєння».
Надання Україні західної бронетехніки і зокрема танків Leopard на їхню думку «має бути європейською ініціативою, очолюваною Німеччиною».
«Досі міжнародні постачання зброї для допомоги українському спротиву очолював Вашингтон, а Європа пішла слідом. Але якщо європейці серйозно налаштовані взяти на себе рівнозначну відповідальність в трансатлантичному партнерстві, то їм не варто чекати, щоб і зараз перший крок зробили американці. Натомість вони повинні діяти згуртовано і в тісній співпраці з трансатлантичними союзниками. США вітали б такі рішучі дії», - завершується аналіз в ECFR.EU.
Міністр оборони Олексій Резніков сказав, що Україна сподівається на танки з Німеччини.
«Я запитував їх: що ви не можете вирішити, щоб надати нам танки Leopard?», - цитує українського міністра французька газета Le Monde 12 вересня.
Співголова урядової Партії зелених в Німеччині Амід Нуріпур сказав в інтерв’ю газеті Augsburger Allgemeine 12 вересня, що хоча його партія в принципі є антивоєнною, вона визнає право України на самооборону відповідно до хартії ООН.
Німецький політик сказав, що Німеччина активно підтримує Україну, але, за його словами, «усі в уряді знають, що робити можна навіть більше» і німецький уряд мав би зосереджуватися не лише на заміщенні озброєнь які східноєвропейські країни передають українцям, «але, де можливо, надавати її зі складів Бундесверу (Збройних сил Німеччини) і з виробництва».
Дивіться також:
Всі новини дня
Резервна лінія живлення Запорізької АЕС працює – МАГАТЕ
Резервна лінія живлення Запорізької атомної електростанції знову запрацювала, повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії 11 вересня.
«Вчора було відновлено резервну лінію електропередач української ЗАЕС, що дозволило оператору сьогодні вранці зупинити останній діючий реактор ЗАЕС», – повідомляє агентство з посиланням на власних експертів, які перебувають на станції.
За повідомленням, саме відновлення роботи резервної лінії потужністю в 330 кіловольт дозволило ЗАЕС зупинити свій останній робочий реактор сьогодні рано вранці.
Очільник МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі привітав підключення резервної лінії, проте висловив занепокоєння загальною ситуацією навколо Запорізької атомної електростанції.
«На ЗАЕС має бути терміново створена захисна зона ядерної та фізичної безпеки; консультації з цього питання розпочалися», – заявила пресслужба агентства.
Раніше 11 вересня державна компанія «Енергоатом» повідомила, що Запорізька атомна станція повністю зупинена.
- Голос Америки
Макрон закликав Путіна відвести озброєння від ЗАЕС
Президент РФ Путін та президент Франції Еммануель Макрон мали "детальний та відвертий обмін думками» у телефонній розмові у неділю, повідомляє агентство новин Bloomberg. Серед іншого вони обговорили питання безпеки на Запорізькій ядерній станції.
Путін, відповідно до повідомлень Кремля, звинуватив Україну за обстріли електростанції та попередив про катастрофічні наслідки.
Макрон, згідно з Блумберг, «наполягав на необхідності забезпечити безпеку» на станції. Він сказав Путіну, що російські війська повинні відвести озброєння від об’єкту та слідувати рекомендаціям МАГАТЕ. Макрон також пообіцяв знову поговорити з Путіним на цю тему, як також і керівником МАГАТЕ та президентом України.
Макрон також закликав Путіна дотримуватися домовленостей між Москвою та Києвом щодо експорту українського зерна, укладених за посередництва ООН і Туреччини в липні.
Востаннє Макрон говорив з Путіним у серпні.
Труна з тілом Єлизавети II покинула Балморал
Труну з тілом британської королеви Єлизавети II в неділю вивезли із шотландського замку Балморал, де вона померла 8 вересня. Жалобний кортеж з кількох чорних автомобілів вирушив до Едінбурга.
У містах і селах на шляху кортежу люди виходять до дороги, щоб провести королеву в останню путь.
Дубова труна Єлизавети II покрита шотландським королівським штандартом. Він буде встановлений у Голірудхаус в Единбурзі. У неділю його перенесуть до собору святого Егідія, де відбудеться заупокійне богослужіння з участю членів королівської родини.
Протягом доби жителі Шотландії зможуть попрощатися із королевою у соборі. Потім труну перевезуть до Лондона.
Похорон після 4-денного прощання відбудеться 19 вересня у Вестмінстерському абатстві.
Новий король, старший син королеви Чарльз III, напередодні був проголошений в Лондоні монархом Радою престолонаслідування. У неділю таку ж церемонію провели у Канаді, Австралії та Новій Зеландії, колишніх британських домініонах. Главою цих країн, як і ще 10 країн Співдружності, залишається англійський монарх.
Єлизавета II панувала 70 років і залишила глибокий слід в історії Британії та всього світу. На її похорон, як очікується, приїдуть лідери багатьох країн світу.
- Голос Америки
США відзначають 21 річницю терористичних нападів 11 вересня
У неділю у Пентагоні президент США Джо Байден виступив зі зверненням до американців з нагоди роковин терактів 11 вересня. Президент поклав вінок та вшанував пам'ять жертв трагедії. Під час урочистої церемонією, яка відбулась під зливою, Байден згадав «надзвичайнх американців», які віддали своє життя у найтемніші часи нації, повідомляє видання Washington Post.
«Ми ніколи не забудемо і ми ніколи не здамося. Наша відданість не допустити іншої атаки на Сполучені Штати не знає кінця», - сказав він.
«М винні вам, дуже, дуже винні», - звернувся президент до членів родин загиблих рятівників.
Віце-президент Камала Гарріс та її чоловік мали промови у Світовому торговому центрі у Нью-Йорку.
За традицією ніхто з політичних діячів не виступає на Граунд-Зіро.
У країні відбуваються численні пам'ятні заходи.
Перша леді Джилл Байден відвідала церемонію в Шенксвіллі, штат Пенсильванія, де один із викрадених Аль-Каїдою літаків упав після того, як пасажири та члени екіпажу спробували взяти штурмом кабіну пілотів.
Американці вшановують жертв 11 вересня: минають хвилини мовчання, зачитуються вголос імена загиблих, проводяться заходи, пов'язані з волонтерською роботою.
Пройшов уже 21 рік після смертоносної терористичної атаки на території США.
Родичі жертв, а також громадські та політичні діячі сьогодні збираються на місцях аварії літаків 11 вересня 2001 року.
Деякі родичі загиблих стурбовані тим, що в країні, яка певною мірою згуртувалась після терактів, відтоді стався великий розкол. Настільки федеральні правоохоронні та розвідувальні органи, які після 11 вересня були перебудовані на боротьбу з міжнародним тероризмом, тепер вважають не менш актуальною загрозу і внутрішнього екстремізму.
Президент Зеленський у день пам’яті жертв теракту в США 11 вересня 2001 року заявив, що Україна добре знає, що таке тероризм і щиро співчуває американському народу.
«Сьогодні вшановуємо пам’ять жертв терактів 11.09.2001. Цей день – один із найтрагічніших в історії США та світу. Україна, яка щодня зазнає ракетних обстрілів, добре знає, що таке тероризм, і щиро співчуває американському народу. Тероризм – зло, якому не місце у сучасному світі», – написав Зеленський у твіттері в неділю.
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum