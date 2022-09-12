Україна наступає з західною допомогою і тепер потребує більше

Міністр оборони України Олексій Резніков сказав, що українські військові усвідомлюють важливість зміцнення позицій, з яких російська армія була вигнана в результаті раптового швидкого українського наступу на Харківщині і також продовжують просування на Херсонщині.

В інтерв'ю часопису Financial Times 11 вересня міністр сказав, що наступ «перевершив очікування», і що українцям треба бути готовими захищати відвойовані території й далі тіснити росіян зокрема на півдні.

Дотепер західні уряди відмовлялися постачати Україні створені на заході танки і бойові машини піхоти. Але становище змінюється...

Оцінюючи український наступ, британське міністерство оборони вказує, що окрім значних територіальних здобутків, він деморалізує російські сили.

«І досі слабка довіра до чільного військового командування Росії серед солдатів напевне ослабне ще більше», - сказано в британському інформаційному зведенні 12 вересня.

Західні коментатори, посилаючись на українські джерела, наголошують, що в наступі значну роль відіграли західні озброєння в руках українців, зокрема американські антирадарні та інші ракети, а також засоби протиповітряної оборони зокрема німецькі самохідні зенітні установки Gepard.

Газета New York Times повідомляє, цитуючи посадовця США, що швидким здобуткам України передувало «збільшення обміну розвіданими зі Сполученими Штатами», бо американці змогли передати «більше необхідної інформації про слабкі місця росіян».

Надати Україні західні танки

Демонстрація спроможності українських військових стала приводом для нових гучніших закликів на Заході, щоб Україні збільшили допомогу важкою зброєю і зокрема надіслали сучасні танки, необхідні для наступальних операцій.

Аналітичний центр Європейська рада закордонних справ ECFR.EU минулого тижня опублікував аналіз групи авторів з твердженням про потребу забезпечення України сучасною західною бронетанковою технікою.

«Дотепер західні уряди відмовлялися постачати Україні створені на заході танки і бойові машини піхоти. Але становище змінюється і новий план з Берліна здобув би схвалення по обидва боки Атлантики», - йдеться в аналізі.

Автори стверджують, що раніше Україна могла покладатися на свій збройний сектор, але зараз вона дуже залежить від підтримки Заходу.

На їхню думку масоване постачання переносної протитанкової зброї на початку російського вторгнення допомогло у битві за Київ, а надана згодом західна далекобійна артилерія послабила здатність росіян безкарно обстрілювати українські позиції.

«Отже надана західна зброя допомогла запобігти поразці України і збільшити ціну війни для Росії. Але її не досить, щоб відвоювати захоплене Росією за останні шість місяців», - доводять аналітики, наполягаючи, що «в наступній фазі війни вирішальним буде важке озброєння».

Надання Україні західної бронетехніки і зокрема танків Leopard на їхню думку «має бути європейською ініціативою, очолюваною Німеччиною».

«Досі міжнародні постачання зброї для допомоги українському спротиву очолював Вашингтон, а Європа пішла слідом. Але якщо європейці серйозно налаштовані взяти на себе рівнозначну відповідальність в трансатлантичному партнерстві, то їм не варто чекати, щоб і зараз перший крок зробили американці. Натомість вони повинні діяти згуртовано і в тісній співпраці з трансатлантичними союзниками. США вітали б такі рішучі дії», - завершується аналіз в ECFR.EU.

Міністр оборони Олексій Резніков сказав, що Україна сподівається на танки з Німеччини.

«Я запитував їх: що ви не можете вирішити, щоб надати нам танки Leopard?», - цитує українського міністра французька газета Le Monde 12 вересня.

Співголова урядової Партії зелених в Німеччині Амід Нуріпур сказав в інтерв’ю газеті Augsburger Allgemeine 12 вересня, що хоча його партія в принципі є антивоєнною, вона визнає право України на самооборону відповідно до хартії ООН.

Німецький політик сказав, що Німеччина активно підтримує Україну, але, за його словами, «усі в уряді знають, що робити можна навіть більше» і німецький уряд мав би зосереджуватися не лише на заміщенні озброєнь які східноєвропейські країни передають українцям, «але, де можливо, надавати її зі складів Бундесверу (Збройних сил Німеччини) і з виробництва».

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