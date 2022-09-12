США засуджують обстріли інфраструктури України, а експерти захоплюються роботою українських ремонтників

Об'єкти української критично важливої інфрастуктури постраждали внаслідок обстрілів, що призвело до знеструмлення значних частин території в неділю. "Терористичною тактикою" та "актом відчаю, через надзвичайні втрати Росії та відходу на сході України", назвав обстріли речник МЗС Олег Ніколенко.

Обстріли української інфраструктури засудили США. "Ми засуджуємо авіаудари Росії по критично важливій інфраструктурі України, які залишили тисячі мирних жителів без світла та чистої води. Ми разом з Україною у її протидії російській агресії", - заявив речник Держдепу Нед Прайс.

"Очевидна відповідь Росії на звільнення Україною міст і сіл на сході: запуски ракет з метою знищення критично важливої цивільної інфраструктури", - твітує посол США в Україні Бріджит Брінк.

Український президент Володимир Зеленський наголосив на тому, що українці готові пережити складнощі у боротьбі проти російської агресії.

"Читайте по губах: Без газу чи без вас? Без вас. Без світла чи без вас? Без вас. Без води чи без вас? Без вас. Без їжі чи без вас? Без вас. Холод, голод, темрява й спрага – для нас не так страшно й смертельно, як ваші "дружба й братерство", – сказав Зеленський.

Електропостачання, що постраждало після обстрілів, відновлене у Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях, і на 80% - в Харківській області, повідомили очільники місцевих адміністрацій у понеділок.

Експерти на Заході відзначили роботу ремонтників.

"Надзвичайною" назвала здатність українців забезпечити роботу базових послуг експертка Інституту американського підприємництва Елізабет Брау. Після війни, додає аналітик у Twitter, українські залізничники та працівники електропостачання та ЖКГ "мають давати уроки кризового реагування колегам у Європі".

Колишній командувач Сухопутних військ США в Європі Бен Годжес погодився з такою оцінкою і у твіті порівняв стійкість суспільства, "відчуття власної національної ідентичності" України з Австралією та Новою Зеландією після Першої світової війни.

Росія заперечує, що вона навмисно обстрілює цивільні об'єкти.