Як на Заході коментують успіхи ЗСУ. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Успішний контрнаступ ЗСУ - у центрі уваги світу. Західні ЗМІ називають наступ "найбільшою перемогою українських сил з часу битви під Києвом". Як коментують успіхи Збройних сил України американські експерти і законодавці. Чи вплине це на швидкість та масштаби західної допомоги?
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