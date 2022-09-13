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Студія Вашингтон

Як на Заході коментують успіхи ЗСУ. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Як на Заході коментують успіхи ЗСУ. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Як на Заході коментують успіхи ЗСУ. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Успішний контрнаступ ЗСУ - у центрі уваги світу. Західні ЗМІ називають наступ "найбільшою перемогою українських сил з часу битви під Києвом". Як коментують успіхи Збройних сил України американські експерти і законодавці. Чи вплине це на швидкість та масштаби західної допомоги?

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