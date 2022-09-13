Напередодні освітянка стала лауреаткою премії DVF Awards за внесок у реформу та розвиток українського освітнього фронту під час кризи із пандемією COVID-19 та війною. Більше про премію сміливих жінок, знайомство із Гілларі Клінтон та проблеми з освітою в умовах війни – читайте та дивіться у інтерв’ю Elona Voytovych
Зоя Литвин - про премію сміливих жінок, знайомство із Гілларі Клінтон та виклики освітнього фронту. Інтерв'ю
Зоя Литвин - засновниця Новопечерської школи у Києві та голова громадської спілки Освіторія сьогодні об’єднала зусилля із Офісом першої леді, Міністерством О.Н. та міжнародними агенціями, щоб підтримати як дітей вимушено переміщених родин, так і освітян, що залишаються відданими своїй професії.