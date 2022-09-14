Що потрібно, щоб Німеччина надала Україні танки?

«Чого боїться Берлін?..», - гостро запитує український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, вчергове висловлюючи розчарування українців тим, що Німеччина не готова постачати Україні важку бронетехніку на додаток до озброєнь, які міжнародна спільнота вже надає українській армії.

«Україні зараз потрібні «Леопарди» та «Мардери», щоб звільняти людей і рятувати їх від геноциду», - наголосив урядовець у Твіттері, в дні активного українського наступу на російських окупантів на сході й півдні України.

Німці готові постачати гаубиці, артилерію… Але танки - це надто нагадує про Другу Світову.

Київ завжди закликав Захід допомагати українській армії найсучаснішою і найпотужнішою зброєю, включно з танками, на зразок німецьких Леопардів, та американських Абрамсів чи бронетранспортерами, такими як Мардер.

Досить поширена також думка, що українську перемогу пришвидшило б і озброєння української армії сучасними західними бойовими літаками на зразок американських F16 або F18.



Від «нелетальної» військової допомоги до важкої зброї

Напад Росії на Україну 24 лютого спричинив перелом у відносинах Києва зі США і Європою.

Шок від російського вторгнення зробив сміховинними колишні наголошування західних країн на допомозі Україні «нелетальним» (невбивчим) військовим спорядженням: шоломами, бронежилетами, аптечками чи солдатськими харчовими наборами.

Спостерігаючи за нагромадженням російської армії на українських кордонах взимку 2021-22 року, і з переконливими даними розвідки, що Путін готує більшу війну, США і Велика Британія почали надсилати українцям легендарні Джавеліни та інші протитанкові ракети.

Наголос у заявах західних лідерів з «нелетальності» перемістився на те, що зброю Україні надають «оборонну».

Коли ж українці показали готовність рішуче протистояти Росії, а особливо після звірств, вчинених російською армією під час штурму Маріуполя, коли західні журналісті почали передавати про жертви російської окупації в Бучі, Ірпені та Бородянці на тлі бомбардувань Харкова, Чернігова, Миколаєва і Одеси, в Україну пішли також західні гармати, а згодом і ракети, зокрема установки HIMARS, що стали також легендарними.

Але і при цьому західні лідери надалі кажуть, що, допомагаючи українцям захищатися від геноцидного нападу Москви, їм треба зважати, щоб не спровокувати розширення війни.

Берлін повинен оголосити про готовність надіслати Леопарди, Мардери, Фукси тощо, лише якщо Велика Британія та Франція також постачатимуть бойові танки, або еквівалент.

Європейці передали Україні бронетехніку зокрема й танки, але йдеться про бойову техніку насамперед радянського виробництва, що була на озброєнні у Польщі, Словаччині та інших східноєвропейських держав - тепер членів НАТО і ЄС.



Німеччина і тягар історії

Заклики українців спрямовані зокрема до Німеччини тому, що це найбільша країна ЄС з велетенським економічним і промисловим потенціалом у виробництві зброї.

Але коментатори вказують насамперед на історичні чинники, які треба враховувати, оцінюючи і передбачаючи дії німецького уряду.

Лектор з європейської політики в Королівському коледжі Лондона Александер Кларксон вказує, що «Друга Світова війна закінчилася давно - 80 років тому, але вона ще відлунює в українській, російській, польській і німецькій пам’яті... Надсилати німецькі танки Леопард, названі певними тваринами, що стало традицією в Німеччині ще до Другої Світової, це також відлунює історією, яка бентежить Берлін».

«Німці готові постачати гаубиці, артилерію… Але танки - це надто нагадує про Другу Світову… Окрім історичних причин є і прагнення не випереджати американців через небажання виглядати ініціатором войовничої політики щодо Росії», - сказав аналітик у розмові з Голосом Америки.

Про гостре небажання Німеччини діяти насамоті відверто говорять і німці.

«Берлін повинен оголосити про готовність надіслати (танки) Леопард (бронетранспортери) Мардер, Фукс тощо, лише якщо Велика Британія та Франція також постачатимуть бойові танки, або еквівалент. Це гарантувало б, що Німеччина не діє наодинці, а також нас би не сприймали, як тих, хто ховається за спинами партнерів», - запропонував колишній німецький посол до США Вольфґанґ Ішінґер.

Очікування на лідерство Берліна

«Уряд Шольца критикувати легко. Оскільки Німеччина є найбільшою економікою ЄС, то завжди є сподівання, що до цього статусу додасться і лідерство на європейському рівні. У випадку вторгнення Росії в Україну його нема. Це сталося не лише тому, що Шольц не хоче захистити Україну, використовуючи військову силу, чи не бажає припинити імпорт нафти і газу з Росії. Це тому, що Берлін уникає лідерської ролі в європейському і трансатлатичному контексті», - вважає Джуді Демпсі, експертка Європейського аналітичного центру Карнеґі в Берліні.

Вона каже, що німецькі політики десятиріччями звикли, що питання національної безпеки, та ширших міжнародних відносин віддані на рівень ЄС, а Берлін тим часом розвивав двосторонні економічні відносини з Росією і Китаєм.

Александер Кларксон називає перевагою те, що Німеччина і зокрема німецька армія тісно вплетена в європейські структури.

Це, за його словами, заспокоює багатьох європейців, наприклад поляків, які багато страждали від німецького імперіалізму й німецького фашизму до 1945 року.

«Те, як зараз побудований Бундесвер, збройні сили Федеративної республіки Німеччини, означає, що німецька армія не може функціонувати навіть в засадничих ролях без співпраці і підтримки інших європейських держав через НАТО… включно зі США», - каже Кларксон.

Він наполягає, що це не недолік, а перевага Європейського Союзу і НАТО.

«Саме тому інтересам України відповідає те, щоб Німеччина стала сильнішою, але, як також кажуть поляки, румуни чи фіни, щоб Німеччина була сильнішою, але лише в ЄС і в межах структури, яка контролює німецьку силу і тоді та сила стає колективною, європейською, а не лише силою Німеччини», - підкреслює аналітик.