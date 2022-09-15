Нова ініціатива щодо визнання РФ спонсором тероризму. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Сенатори Ричард Блументаль і Ліндсі Грем представили новий законопроект у Сенаті, мета якого - визначити Росію "державою-спонсором тероризму". Чи може нове законодавство змінити думку адміністрації Байдена, яка називає таке визначення не найбільш ефективним шляхом покарати Росію?
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