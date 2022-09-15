Чи у відносинах між Путін і Сі зявилося тертя і як ЄC дивитися на зближення Росії і Китаю? Відео

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Оглядачі звертають увагу на коментар Путіна, де він зазначив: Москва розуміє, що Пекін має "питання і занепокоєння" щодо України. Сам очільник Китаю про Україну у публічних коментарях не згадав. Колишній посол США в Росії Майкл Макфол написав: "Це - надзвичайно важливо. Сі не підтримує Путіна. Ані озброєння....ані справжніх слів солідарності. Лише бажання купляти російські енергоносії з великою знижкою". Історик і дослідник Китаю Сергій Радченко підсумував зустріч так: "виглядає, що Путін - у відчаї. А Сі - у керівній ролі". А як ситуація виглядає із Лондона?