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Брифінг Голосу Америки

Брифінг Голосу Америки. Новий пакет військової допомоги США і контрнаступ ЗСУ - підсумки тижня

Брифінг Голосу Америки. Новий пакет військової допомоги США і контрнаступ ЗСУ - підсумки тижня
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Брифінг Голосу Америки. Новий пакет військової допомоги США і контрнаступ ЗСУ - підсумки тижня

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Підбиваємо підсумки тижня. США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $600 мільйонів. Що в нього входить, і чи готовий Вашингтон надавати більше? Американські законодавці виступають із новою ініціативою, аби визначити Росію державою-спонсором тероризму. У Гельсінській комісії свідчить українська парамедикиня Тайра. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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