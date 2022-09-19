«Ми чули слова підтримки королеви Єлизавети», каже Олена Зеленська

Дружина українського президента Олена Зеленська привабила значну увагу у Лондоні, де вона разом з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем бере участь у державному похороні королеви Єлизавети Другої.

У неділю українська делегація відвідала Вестмінстерський палац, де символічну шану перед домовиною королеви віддавали представники понад ста держав.

В інтерв’ю Британській телерадіомовній корпорації Олена Зеленська сказала, що українці відчували підтримку королеви у боротьбі з російською агресією.

«Вони знають, що королева поділяла цінності, які Україна сьогодні відстоює: свободу, право мати свій дім, мову, культуру і країну», - наголосила Зеленська.

«На день нашої незалежності у цей надзвичайно важкий рік вона бажала нам кращих часів… У промові до британського парламенту вона говорила про підтримку України», - цитує Бі-Бі-Сі дружину президента України.

Президент Володимир Зеленський від початку вторгнення Росії 24 лютого не здійснював закордонних візитів і його дружина, взявши більшу публічну роль, подорожує світом, закликаючи інші країни підтримувати Україну.

У липні Олена Зеленська відвідувала США, де виступала у Конгресі і зустрічалася з президентом Байденом у Білому домі.

Цього місяця Зеленська була гостею Європейського парламенту під час виступу президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.