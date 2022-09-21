Додаткова допомога Україні – брифінги в Сенаті США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. США не визнають будь-які фіктивні референдуми, які окупаційна влада проводитиме в Україні. Про це заявив речник Пентагону Пет Райдер. Виділення додаткових майже дванадцяти мільярдів доларів допомоги Україні обговорюється на спеціальних брифінгах за закритими дверима в Сенаті та Палаті представників США. Йдеться про військову, економічну та гуманітарну допомогу.
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