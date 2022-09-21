"Ознака провалу Росії" - на Заході реагують на заяви Путіна про "референдуми" та мобілізацію

Ознакою слабкості та провалу Росії назвала посол США Бріджит Брінк плани Кремля провести "фальшиві референдуми" на окупованих територіях України а також оголошення про мобілізацію. Вона запевнила - США не визнають претензії Росії на українську територію.

"Фальшиві референдуми та мобілізація є ознаками слабкості, провалу Росії. Сполучені Штати ніколи не визнають претензій Росії на нібито анексовану українську територію, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - наголосила посадовиця у дописі в Twitter.

Британський міністр оборони Бен Воллес назвав оголошення Путіна про мобілізацію, визнанням провалу вторгнення Росії до України.

"Те, що президент Путін порушив власну обіцянку не проводити часткову мобілізацію населення а також незаконна анексія частин України є визнанням того, що його вторгнення до України зазнає провалу", - йдеться в заяві. Воллес відзначив, що Путін та його Міноборони надіслало десятки тисяч погано екіпірованих росіян на смерть в Україні.

"Жодні російські погрози та пропаганда не можуть приховати той факт, що Україна виграє у війні, міжнародна спільнота об'єднана, а Росія стає країною-ізгоєм у світі", - додав він

"Не дивно, що Росія обрала Міжнародний день миру для ескалації своєї невиправданої війни", - твітує посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

Маасікас додав: "Україна потребує миру на власних умовах, з повагою до суверенітету та територіальної цілісності. Європа продовжує підтримувати Україну у перемозі в війні, адже вона бореться за наш мир також".

"Путін все ще відмовляється розуміти Україну". Такими враженнями від промови Путіна поділилась посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

"Часткова мобілізація та фіктивні референдуми не змінять цю суттєву слабкість", - твітує посадовиця.

В середу російський президент Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію резервістів. Цьому кроку передував успішний контрнаступ України на північному сході країни.

В зверненні по телебаченню Путін заявив, що мобілізація важлива для захисту суверенітету та народу Росії. Він звинуватив Захід у намаганнях послабити та зруйнувати РФ.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу оголосив, що буде мобілізовано до 300 000 резервістів.

Путін знову заявив про намір встановити контроль над Донбасом. Влада на окупованих частинах Донецької та Луганської областей заявила про плани провести так звані "референдуми".

В Білому домі негайно відреагували на це, заявивши, що Вашингтон ніколи не визнає результати фіктивних "референдумів" на підконтрольних російським військам частинах України, заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу у Вашингтоні у вівторок.

"Дозвольте мені чітко заявити, якщо це станеться, очевидно, це ще не відбулось, але якщо це станеться, Сполучені Штати ніколи не визнають зазіхань Росії – претензій на будь-які нібито анексовані частини України. І ми ніколи не визнаємо цю територію нічим іншим, ніж частиною України. Ми однозначно відкидаємо дії Росії та продовжуватимемо працювати з нашими союзниками та партнерами, щоб змусити Росію заплатити та надати історичну підтримку Україні".

"Нам відомо, що президент Путін може готуватися провести мобілізаційні заходи. Як і його плани з фейкової анексії, це відображає невдачі Росії в Україні. Він може вдатися до часткової мобілізації, змушуючи ще більше росіян брати участь у його брутальній війні в Україні, частково тому, що їм просто потрібно більше особового складу й живої сили, враховуючи успіхи України на полі бою", – підкреслив радник президента США Джо Байдена.