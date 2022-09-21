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"Ознака провалу Росії" - на Заході реагують на заяви Путіна про "референдуми" та мобілізацію
Ознакою слабкості та провалу Росії назвала посол США Бріджит Брінк плани Кремля провести "фальшиві референдуми" на окупованих територіях України а також оголошення про мобілізацію. Вона запевнила - США не визнають претензії Росії на українську територію.
"Фальшиві референдуми та мобілізація є ознаками слабкості, провалу Росії. Сполучені Штати ніколи не визнають претензій Росії на нібито анексовану українську територію, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - наголосила посадовиця у дописі в Twitter.
Британський міністр оборони Бен Воллес назвав оголошення Путіна про мобілізацію, визнанням провалу вторгнення Росії до України.
"Те, що президент Путін порушив власну обіцянку не проводити часткову мобілізацію населення а також незаконна анексія частин України є визнанням того, що його вторгнення до України зазнає провалу", - йдеться в заяві. Воллес відзначив, що Путін та його Міноборони надіслало десятки тисяч погано екіпірованих росіян на смерть в Україні.
"Жодні російські погрози та пропаганда не можуть приховати той факт, що Україна виграє у війні, міжнародна спільнота об'єднана, а Росія стає країною-ізгоєм у світі", - додав він
"Не дивно, що Росія обрала Міжнародний день миру для ескалації своєї невиправданої війни", - твітує посол ЄС в Україні Матті Маасікас.
Маасікас додав: "Україна потребує миру на власних умовах, з повагою до суверенітету та територіальної цілісності. Європа продовжує підтримувати Україну у перемозі в війні, адже вона бореться за наш мир також".
"Путін все ще відмовляється розуміти Україну". Такими враженнями від промови Путіна поділилась посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.
"Часткова мобілізація та фіктивні референдуми не змінять цю суттєву слабкість", - твітує посадовиця.
В середу російський президент Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію резервістів. Цьому кроку передував успішний контрнаступ України на північному сході країни.
В зверненні по телебаченню Путін заявив, що мобілізація важлива для захисту суверенітету та народу Росії. Він звинуватив Захід у намаганнях послабити та зруйнувати РФ.
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу оголосив, що буде мобілізовано до 300 000 резервістів.
Путін знову заявив про намір встановити контроль над Донбасом. Влада на окупованих частинах Донецької та Луганської областей заявила про плани провести так звані "референдуми".
В Білому домі негайно відреагували на це, заявивши, що Вашингтон ніколи не визнає результати фіктивних "референдумів" на підконтрольних російським військам частинах України, заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу у Вашингтоні у вівторок.
"Дозвольте мені чітко заявити, якщо це станеться, очевидно, це ще не відбулось, але якщо це станеться, Сполучені Штати ніколи не визнають зазіхань Росії – претензій на будь-які нібито анексовані частини України. І ми ніколи не визнаємо цю територію нічим іншим, ніж частиною України. Ми однозначно відкидаємо дії Росії та продовжуватимемо працювати з нашими союзниками та партнерами, щоб змусити Росію заплатити та надати історичну підтримку Україні".
"Нам відомо, що президент Путін може готуватися провести мобілізаційні заходи. Як і його плани з фейкової анексії, це відображає невдачі Росії в Україні. Він може вдатися до часткової мобілізації, змушуючи ще більше росіян брати участь у його брутальній війні в Україні, частково тому, що їм просто потрібно більше особового складу й живої сили, враховуючи успіхи України на полі бою", – підкреслив радник президента США Джо Байдена.
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Генеральна Асамблея ООН має зупинити плани Кремля з анексії окупованих територій України – оглядачі
Росія намагається перехопити ініціативу після потужного контрнаступу України одночасно на півночі та на півдні країни. Так західні оглядачі пояснюють плани Кремля щонайшвидше провести так звані «референдуми», метою яких є анексувати захоплену територію України та поставити Київ і його західних союзників перед фактом: подальше звільнення територій України Москва вважатиме нападом на її власні території, і зможе застосовувати всі арсенали зброї, включно з ядерним, для її захисту, вважають західні оглядачі.
Як зауважує газета The New York Times, про те, що російська окупаційна влада планує провести «референдум» для приєднання територій на сході та півдні України, в Кремлі говорили давно. Але, імовірно, чекали, що російські сили захоплять більше цих територій
Проте, як кажуть аналітики, на яких посилається газета, несподівані успіхи України на полі бою цього місяця змусили президента Росії Володимира Путіна поспішати.
«Анексія частини України Росією, навіть якщо її не визнає міжнародне співтовариство, пошле світові сигнал про те, що Росія готова захищати її так, наче це російська територія, включно, потенційно, з арсеналом ядерних боєголовок», – пояснює газета своїм читачам.
Як нагадує газета, прецедент з анексією території Путін створив ще у 2014 році після так званого «референдуму» щодо Криму. Офіційно на Заході його відкинули як фальшивку і не визнали Крим територією Росії, але Путін використав цей випадок, щоб виправдати свою погрозу, що він готовий до повномасштабної війни, якби Україна прагнула повернути собі півострів силою.
Не 2014, а початок 2022, але на новому рівні – німецька дослідниця
Німецька дослідниця з берлінського Інститут з міжнародних справ і питань безпеки (SWP) Сабіне Фішер вважає, що ситуація нагадує більше не 2014 рік, а початок цього року, коли Путін на кілька днів до широкомасштабного нападу на Україну оголосив, що визнає «незалежність» угруповань «Д/ЛНР».
«Отже, тепер це так: Путін загострює російське вторгнення в Україну. Події, які почалися сьогодні, вказують на те, що ми переживаємо повторення тижня 21 лютого (визнання Д/ЛНР і початок вторгнення) – тільки на іншому рівні», – говорить дослідниця у своєму твіті.
На її думку, на тлі успішного українського контрнаступу, Кремль хоче заморозити поточну лінію фронту та закріпити решту територіальних здобутків. Він також хоче збільшити витрати для України, бо після анексії будь-який український контрнаступ буде розцінюватися як прямий напад «на територію Росії».
Крім цього, Кремль сподівається «залякати Захід, у тому числі ядерним шантажем». Адже доктрина національноої безпеки Росії допускає застосування ядерної зброї у разі нападу «на територію Росії», нагадує Фішер.
Як каже німецька дослідниця, розрахунок Путіна націлений на те, що таким способом вдасться зупинити західне постачання зброї, яка має важливе значення для майбутніх військових досягнень України. А також заохотити сили на Заході, які могли б підштовхнути Київ до переговорів, на яких би той прийняв невигідні поступки.
Проте, на її думку кроки Кремля вказують на військову слабкість Путіна, тому Захід має протистояти російському тиску, збільшувати військову підтримку України та оголосити про нові санкції, якщо Росія виконає свої плани щодо анексії.
«Повномасштабне енергетичне ембарго проти Росії має нарешті бути введено в дію, потрібно використовувати Генеральну Аасамблею ООН у Нью-Йорку, щоб зв’язатися з Пекіном і Анкарою, щоб створити опір цьому конкретному російському кроку», – каже Сабіне Фішер у серії твітів.
Оскільки і китайський і турецький лідери нещодавно висловили скептицизм щодо російської війни, і вони зараз ближчі до Путіна, ніж будь-який західний лідер, потрібно використати саме цей канал, щоб донести це послання до Путіна, щоб запобігти ескалації, вважає німецька дослідниця.
Колишній посол США у Москві, а нині професор Стенфородського університету, Майкл Макфол також вважає, що зараз, коли в Нью Йорку відбуваються засідання Генеральної Асамблеї ООН, є час зупинити кроки Путіна, які він вважає «відчайдушними і небезпечними».
Макфол каже, що у плани Путіна входить не лише анексія територій, але і мобілізація росіян на захист «нової Батьківщини», що може сприяти ескалації війни у ще масштабніший конфлікт.
«Анексія допомогла розпочати Другу світову війну. Світ створив Організацію Об’єднаних Націй частково для запобігання майбутнім анексіям, для заохочення деколонізації та національної незалежності. Зараз Путін знову загрожує цим основним нормам заснованого на правилах міжнародного порядку. Його треба зупинити», – твітує Макфол.
Чи справді словаки хочуть перемоги Росії над Україною?
Словацький часопис Dennik N 14 вересня вийшов зі статтею, заголовок якої проголошував, що «у Словаччині переважає бажання, щоб війну виграла Росія».
Стаття базувалася на результатах опитування проведеного у липні соціологічною службою MNFORCE, pr-агенством Seesame і Словацькою академією наук.
Я дуже шкодую, що головне, про що зараз кажуть, це те, що більшість виступає за перемогу Росії. Це не зовсім так.Мілослав Багна
Висновки про проросійськість значної частини словацького суспільства суперечать тому, що українці чують від керівництва Словаччини, зокрема від президентки Зузани Чапутової, яка постійно проголошує, що Словаччина стоїть на боці України.
«Ми у Словаччині вважаємо, що у вашій боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність проти російської агресії український народ зрештою переможе. Словаччина і надалі буде підтримувати Україну», - заявила Зузана Чапутова у зверненні з нагоди Дня незалежності України 24 серпня.
Словаччина, невелика країна з населенням 5,5 млн., також допомагає Україні зброєю, надавши не лише боєприпаси, бронетехніку і навіть авіацію радянського виробництва з арсеналів своєї армії, але й новітні самохідні гаубиці Zuzana.
В лютому 78% словаків, опитаних в межах соціологічного проекту Ako sa mate Slovensko - Як ся маєш, Словаччино, сказали, що підтримують офіційну відповідь словацького уряду на війну в Україні.
Але повідомлення про можливі проросійські настрої у Словаччині викликали серед українців стурбованість і навіть застереження про «міну сповільненої дії» біля України на додаток до Угорщини, де уряд Віктора Орбана відверто заявив, що не допомагатиме українцям оборонятися.
«Велика сіра частина»
Директор Інституту соціології Словацької академії наук Мілослав Багна, один з авторів опитування, яке викликало побоювання антиукраїнських настроїв у Словаччині, закликає не поспішати з висновками.
Відповідаючи на запитання Голосу Америки, чи справді висновки того дослідження показують підтримку Росії у війні з Україною, він каже: «І так, і ні».
«Я дуже шкодую, що головне, про що зараз кажуть, це те, що більшість виступає за перемогу Росії. Це не зовсім так. Ми можемо лише говорити, що було більше людей готових казати, що вони схилялись до, або чітко підтримували перемогу Росії. Це, я б сказав, сягало приблизно 32%. А тих, хто чітко висловлювався за перемогу України, було 25,5%», - наголошує Мілослав Багна.
Соціолог підкреслює, що він би не розглядав ті цифри, як чітку більшість прихильників перемоги Росії, «а лише те, що серед опитаних, які мали чітку думку, було більше тих, які вважали, що Росія мала б перемогти. А решта опинилася поміж двома групами, або заявила, що не знає».
Мілослав Багна пропонує звернути увагу саме на розміри «великої сірої зони» - майже 60% опитаних, які заявили, що «не знають», чого саме вони б хотіли, і тих, які вважають, що війна мала б закінчитися «чимось посередині».
Словацький журналіст Андрей Матішак, заступник міжнародного редактора газети Pravda, у розмові з Голосом Америки висловив думку, що саме використана опитуванням десятибальна шкала стала причиною висновків і заголовків у пресі, яким на його думку можна довіряти лише «частково».
«Я не думаю, що опитаних, які опинилися в тій шкалі посередні, варто зараховувати до проросійського табору… Інші дослідження дають підстави вважати, що ми у Словаччині зараз маємо 25-35% тих, хто виявляє проросійські симпатії. Але стверджувати, що більшість словаків бажають перемоги Росії у війні, це трохи проблематично», - зауважує Андрей Матішак.
Чому розрив між проукраїнськими заявами уряду і настроями суспільства?
«Коли ми проводили це дослідження у липні, то панувало враження, все йшло до перемоги Росії, яка просувалася на Донбасі», - каже соціолог Мілослав Багна, «а тим часом урядові партії сварилися щодо міністерства фінансів, і уряд, який назагал дуже проукраїнський, втрачав популярність через політичні міжусобиці».
На цьому тлі у Словаччині щораз гучніше лунають голоси опозиційних партій, зокрема колишнього прем’єр-міністра Роберта Фіцо, якого часто прирівнюють до Віктора Орбана, керівника сусідньої Угорщини, якого нещодавній звіт Європейського парламенту звинуватив у руйнуванні демократії.
Андрей Матішак каже, що значний вплив на громадську думку в Словаччині мають не лише популістські лідери партій крайньо-лівого і крайньо-правого спрямування, але й дезінформація, поширювана в соціальних медіях в інтернеті.
«Аудиторія провідних газет та інших ЗМІ зменшується. Альтернативні джерела, такі як Фейсбук, стають щораз вагоміші і очевидно, що там є зовнішній вплив. Але ми у Словаччині маємо досить і свого сміття - дезінформації власного виробництва», - саркастично зауважує журналіст.
«Словаччина - це не Польща і не Балтія»
Опитування соціологічної служби Європейського Союзу Eurobarometer також вказують, що політичні настрої у Словаччині напевне більш близькі до тих, які панують в Угорщині - сусідці на півдні, а не до тих, що поширені на півночі - у Польщі.
В той час як багато поляків виявилися активними критиками реваншизму й агресивності Росії та гордими прихильниками Європейського Союзу і НАТО, чимало словаків скептично налаштовані до Альянсу і ЄС.
В одному з опитувань перед російським вторгненням в Україну в лютому 44% опитаних словаків покладали відповідальність за напруженість на українських кордонах на НАТО і США , і лише 33% називали винною Росію.
«Ми - словаки ніколи не мали держави», - пояснює відмінність Словаччини від Польщі чи країн Балтії, Андрей Матішак, - «Ми дивимося на речі інакше, зосереджуючись на тому, що нам, аби вижити, треба пристосовуватися, триматися осторонь конфліктів».
Лише 27,5% словаків у квітні казали дослідникам Ako sa mate Slovensko, що у випадку нападу на їхню країну, вони б стали захищати свою державу.
Матішак зауважує, що останнім часом словаки не лише скептичні щодо НАТО, але й щодо ЄС, скаржачись на погіршення економічної ситуації.
Чимало з них не погоджувалися з діями влади під час пандемії коронавірусу.
Подекуди навіть лунають докори, що фінансові вливання ЄС у Словаччину, могли створити ґрунт для корупції високого рівня.
Зухвале вбивство 2018 року молодого журналіста Яна Куцяка, який розслідував податкове шахрайство впливових підприємців та зв’язки з політиками, стало потрясінням для словацького суспільства і спричинило багатотисячні протести й політичну кризу з падінням уряду.
Війна відштовхує від Росії до Заходу
Але розв’язана Росією війна проти України, кажуть дослідники, назагал відштовхує словаків від Росії, і щораз більше з них асоціюють себе з Заходом.
У відповідь на запитання, якою має бути геополітична орієнтація Словаччини? кількість відповідей - «радше на стороні Заходу» зросла з 26% у жовтні 2014 р., до 37% у лютому-березні 2022 р., і до 39% у березні-квітні 2022 р.
Тих, хто висловлювався за «виважену позицію між Росією і Заходом», стає менше: 50% у жовтні 2014 р., 47% у лютому-березні 2022 р., і 46% у березні-квітні 2022 р.
За те, щоб орієнтуватися «радше на Росію» у дослідженні незмінно висловлювалися лише 8% словаків.
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