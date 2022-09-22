G7 не визнає результатів "референдумів" на окупованих територіях України

Країни "Групи семи" (G7) не визнають так звані референдуми на окупованих територіях України. Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок після зустрічі міністрів G7 у Нью-Йорку, на якій головувала Німеччина.



"Міністри закордонних справ «Великої сімки» та Верховний представник рішуче засудили заяву Росії про проведення фіктивних референдумів на суверенній території України, яка тимчасово перебуває під контролем Росії. Будь-які референдуми, які проводяться в умовах російської військової присутності, залякування та примусової депортації, не можуть бути вільними чи справедливими. Будь-яка анексія території України була б грубим порушенням суверенітету України та Статуту ООН", – йдеться у заяві G7.



Вони закликали всі держави однозначно засудити будь-які так звані "референдуми" на окупованих територіях України та не визнавати їхні результати.



G7 також запроваджуватиме цілеспрямовані санкції та має намір чинити економічний і політичний тиск на Росію. Вони висловили жаль з приводу навмисних ескалаційних кроків Росії, включаючи часткову мобілізацію резервістів і безвідповідальну ядерну риторику. "Росія має негайно припинити свою агресію, вивести свої війська та військову техніку з України та поважати суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів", – додають у G7.

20 вересня в окупованих районах на сході України та захопленій Херсонській області російськими силами було призначено дати так званих "референдумів" про приєднання до Росії. Окупаційна влада запланувала їх на 23-27 вересня.

Київ заявив, що це голосування не матиме реальних наслідків, а МЗС України закликало міжнародних партнерів засудити намір щодо РФ "фейкових плебісцитів" на окупованих територіях.

У Білому домі заявили, що Росія намагається провести так звані референдуми у відповідь на успішний контрнаступ українських військ, а Вашингтон не визнає результати такого голосування.