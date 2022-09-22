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- Голос Америки
Українське міненерго повідомляє, що США розглядає ймовірні санкції проти "Росатома"
Міністр енергетики України Герман Галущенко й міністерка енергетики США Дженніфер Ґренголм обговорили можливість санкцій проти російського постачальника атомної енергії "Росатом", повідомляє Reuters.
"Герман Галущенко наголосив, що російська держкорпорація "Росатом" бере безпосередню участь в агресії проти України та приховує акти ядерного тероризму", - пише агенція із посиланням на українське відомство.
Зокрема, на зустрічі ішлось про ситуацію на Запорізькій АЕС, йдеться на сайті Міністерства енергетики України: "Міністри обговорили результати роботи місії МАГАТЕ на ЗАЕС та подальші кроки для її демілітаризації. Було наголошено на необхідності повного виведення військ зі станції та прилеглих територій".
Минулого місяця президент України Володимир Зеленський заявив, що це "ненормально", що країни Заходу досі не ввели санкції проти "Росатома".
Щоб забезпечити енергетичну безпеку, ми не можемо покладатись на нестабільність викопного палива від нафтових диктаторів і націй, які не турбуються про наші інтереси
Під час Церемонії відкриття Глобального форуму дій з чистої енергії у Пітсбурзі, міністерка енергетики США Дженніфер Ґренголм 21 вересня наголосила, що українська війна підкреслює важливість послання цієї конференції: "Щоб гарантувати енергетичну безпеку, ми не можемо покладатись на нестабільність викопного палива від нафтових диктаторів і націй, які не турбуються про наші інтереси".
Ґренголм також оголосила про інвестиції США у власні екологічно чисті технології: "Із ухваленням президентського порядку денного, двопартійного закону про інфраструктуру, закону про мікросхеми та науку і закону про зниження інфляції, це разом становить понад 500 мільярдів доларів, півтрильйона доларів, які Сполучені Штати збирають інвестувати в екологічно чисті енергетичні рішення", заявила міністерка.
У статті використано матеріали Reuters
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Деякі росіяни ймовірно втікають від мобілізації, але їхні можливості обмежені
Урядовці Фінляндії, країни ЄС із найбільшим кордоном з Росією - 1300 км., заявляють, що кількість перетинів кордону з боку Росії після оголошення президентом Путіним військової мобілізації дещо зросла, але посадовці відкинули повідомлення про масові пересування і тривожну ситуацію.
Після оголошення 21 вересня того, що у Москві назвали «частковою мобілізацією», з’явилися повідомлення про різке збільшення кількості пасажирів з Росії на авіарейси до країн, де російським громадянам не потрібні візи, зокрема до Сербії, а також до Туреччини та деяких арабських держав.
Географія рейсів російських авіакомпаній різко скоротилася, коли їм після початку відкритого російського вторгнення в Україну в лютому заборонили літати до Європи і Північної Америки.
Є повідомлення про черги на перетин російських кордонів із Грузією, а також про збільшення кількості тих, хто їде до Казахстану і Монголії.
З одного з пунктів перетину кордону з Грузією у четвер повідомили про трикілометрову чергу з Росії.
У Москві, Петербурзі та кількох інших містах відбулися стихійні протести проти мобілізації, які російська поліція розігнала, затримавши загалом по країні понад 1000 людей.
Репортери в Росії вказують, що насправді небагато росіян мають можливість жити за кордоном і що з першої хвилі тих, які виїхали після вторгнення в Україну в лютому, деякі повернулися, коли в них закінчилися гроші.
Значну кількість рекрутів до армії набирають із етнічних республік Російської Федерації, де рівень безробіття вищий, а доходи менші, ніж у великих містах європейської частини країни.
Багатьом росіянам, які зараз втікають з Росії через мобілізацію було нормально з убивствами українців. Тоді вони не протестували. Їх неправильно вважати свідомими відмовниками. Впустити їх буде загрозою для безпеки. Крім того вони можуть податися в багато інших країн за межами ЄС.
Фінська прикордонна служба 22 вересня назвала "неправдивими і оманливими" повідомлення в мережах про буцімто велетенські черги автомобілів з Росії.
Фінляндія не закрила в’їзд для російських громадян, які мають туристичні візи, як це зробили країни Балтії і Польща, хоча фінський уряд заявив про скорочення кількості віз для російських відвідувачів.
Естонія, Латвія, Литва і Польща з 19 вересня припинили впускати російських туристів, але заявивши, що надаватимуть притулок дисидентам і розглядатимуть інші особливі випадки, наприклад, робочі поїздки чи відвідування родичів.
Естонський міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу у роз’ясненні для агентства Reuters заявив, що країни Балтії не надаватимуть автоматичного притулку російським втікачам від мобілізації.
"Відмова виконувати громадянський обов’язок в Росії або бажання відмовитися - не є достатньою підставою для надання притулку в іншій країні", - цитує міністра агентство.
Латвійський міністр закордонних справ Едґарс Рінкевічс заявив через Twitter, що його країна також відмовлятиме таким втікачам з огляду на міркування безпеки.
Литовське міністерство внутрішніх справ заявило, що кожне прохання про притулок розглядатимуть окремо.
Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто заявив у середу в Нью-Йорку, що його країна "не хоче бути транзитною державою для власників шенгенських віз, виданих іншими країнами", і хоче "взяти під контроль" пересування через кордон.
Норвегія, яка не є членом ЄС і має невелику ділянку кордону з Росією на крайній півночі, заявила, що не зареєструвала змін у кількості перетинів із російського боку.
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- Голос Америки
Білий дім подякував Україні за звільнення полонених американців
Радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван подякував президенту України Володимиру Зеленському за включення двох американців до списку військовополонених, які у середу повернулися з російського полону.
"З нетерпінням чекаємо на те, коли наші громадяни повернуться до своїх родин", - написав Салліван у Twitter, подякувавши також крон-принцу та уряду Саудівської Аравії й уряду Туреччини ні за посередництво.
Напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен також привітав обмін військовополоненими. "Сполучені Штати цінують включення України до перемовин усіх військовополонених, незалежно від їхнього громадянства", – сказав Блінкен.
У заяві Блінкена йдеться, що звільнені американці вже зустрілись із командою посольства США в Саудівській Аравії.
У заяві Держдепу також нагадали, що американцям не радять їздити до України "через активний збройний конфлікт та виокремлення громадян США в Україні представниками органів державної безпеки Росії". Американцям, що перебувають в Україні, вкотре порадили залишити країну, а ті, хто "їде до України, щоб взяти участь у бойових діях, постають перед суттєвими ризиками, й США не можуть гарантувати їхню безпеку".
21 вересня відбувся найбільший із початку повномасштабної російської війни 24 лютого обмін військовополоненими між Україною та Росією. З російського полону звільнили 205 українців та 10 громадян інших країн (Великої Британії, США, Марокко, Хорватії та Швеції), серед яких 108 – бійці полку "Азов", а також інші військовослужбовці НГУ, ВМС України, ЗСУ, ДПСУ, ТрО, НПУ, СБУ, Держмитслужби, ДССТ й двоє цивільних.
Зокрема, двох полонених Росією британців Ейдена Ейсліна і Шона Піннера, а також марокканця Саадуна Брагіма на початку червня так званий "суд" угруповання "ДНР" засудив до страти за "найманство". Україна і світова спільнота засудили "вирок": усі троє жили в Україні і служили у ЗСУ за контрактом до початку повномасштабної війни, тож вони офіційно є військовослужбовцями, що, згідно з міжнародним правом, не повинно дозволяти вважати їх найманцями, пише "Радіо Свобода".
У міноборони Росії повідомили про повернення "55 російських військовослужбовців, яким у полоні загрожувала смертельна небезпека". Про передачу Медведчука у повідомленні не сказано, відзначає "Радіо Свобода".
Зеленський заявив, що обмін став результатом особистих домовленостей із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. За словами президента України, п'ятеро українських командирів перебуватимуть в Туреччині до кінця війни під особистими гарантіями захисту і безпеки Ердогана.
За словами в.о. голови СБУ Василя Малюка, з початку повномасштабного вторгнення РФ загалом вдалося повернути з полону 802 бранців, пише "Українська правда".
У статті використано матеріали "Радіо Свобода", "Українська правда"
Як волонтери допомагали українським біженцям на американо-мексиканському кордоні. Відео
У серпні кордон Мексики і США перетнули останні українські біженці. Прибувати до США через Мексику, рятуючись від повномасштабної російської війни, вони почали ще на початку березня. На допомогу українським біженцям прийшли волонтери. Деталі - в сюжеті Христини Шевченко.
- Голос Америки
Доглядати за безпритульними собаками: історія волонтерки з Сум. Відео
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