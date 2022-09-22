Українське міненерго повідомляє, що США розглядає ймовірні санкції проти "Росатома"

Урядовці Фінляндії, країни ЄС із найбільшим кордоном з Росією - 1300 км., заявляють, що кількість перетинів кордону з боку Росії після оголошення президентом Путіним військової мобілізації дещо зросла, але посадовці відкинули повідомлення про масові пересування і тривожну ситуацію.

Після оголошення 21 вересня того, що у Москві назвали «частковою мобілізацією», з’явилися повідомлення про різке збільшення кількості пасажирів з Росії на авіарейси до країн, де російським громадянам не потрібні візи, зокрема до Сербії, а також до Туреччини та деяких арабських держав.

Географія рейсів російських авіакомпаній різко скоротилася, коли їм після початку відкритого російського вторгнення в Україну в лютому заборонили літати до Європи і Північної Америки.

Є повідомлення про черги на перетин російських кордонів із Грузією, а також про збільшення кількості тих, хто їде до Казахстану і Монголії.

З одного з пунктів перетину кордону з Грузією у четвер повідомили про трикілометрову чергу з Росії.

У Москві, Петербурзі та кількох інших містах відбулися стихійні протести проти мобілізації, які російська поліція розігнала, затримавши загалом по країні понад 1000 людей.

Репортери в Росії вказують, що насправді небагато росіян мають можливість жити за кордоном і що з першої хвилі тих, які виїхали після вторгнення в Україну в лютому, деякі повернулися, коли в них закінчилися гроші.

Значну кількість рекрутів до армії набирають із етнічних республік Російської Федерації, де рівень безробіття вищий, а доходи менші, ніж у великих містах європейської частини країни.

Багатьом росіянам, які зараз втікають з Росії через мобілізацію було нормально з убивствами українців. Тоді вони не протестували. Їх неправильно вважати свідомими відмовниками. Впустити їх буде загрозою для безпеки. Крім того вони можуть податися в багато інших країн за межами ЄС.

Фінська прикордонна служба 22 вересня назвала "неправдивими і оманливими" повідомлення в мережах про буцімто велетенські черги автомобілів з Росії.

Фінляндія не закрила в’їзд для російських громадян, які мають туристичні візи, як це зробили країни Балтії і Польща, хоча фінський уряд заявив про скорочення кількості віз для російських відвідувачів.

Естонія, Латвія, Литва і Польща з 19 вересня припинили впускати російських туристів, але заявивши, що надаватимуть притулок дисидентам і розглядатимуть інші особливі випадки, наприклад, робочі поїздки чи відвідування родичів.

Естонський міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу у роз’ясненні для агентства Reuters заявив, що країни Балтії не надаватимуть автоматичного притулку російським втікачам від мобілізації.

"Відмова виконувати громадянський обов’язок в Росії або бажання відмовитися - не є достатньою підставою для надання притулку в іншій країні", - цитує міністра агентство.

Латвійський міністр закордонних справ Едґарс Рінкевічс заявив через Twitter, що його країна також відмовлятиме таким втікачам з огляду на міркування безпеки.

Литовське міністерство внутрішніх справ заявило, що кожне прохання про притулок розглядатимуть окремо.

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто заявив у середу в Нью-Йорку, що його країна "не хоче бути транзитною державою для власників шенгенських віз, виданих іншими країнами", і хоче "взяти під контроль" пересування через кордон.

Норвегія, яка не є членом ЄС і має невелику ділянку кордону з Росією на крайній півночі, заявила, що не зареєструвала змін у кількості перетинів із російського боку.

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