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Студія Вашингтон

Засідання Радбезу ООН щодо України – головні заяви. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Засідання Радбезу ООН щодо України – головні заяви. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Засідання Радбезу ООН щодо України – головні заяви. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. В Україні зараз звучить «відлуння Нюрберга, які всі мають чути». Такими словами генеральний прокурор Міжнародного суду правосуддя Карім Хан відкрив засідання Радбезу ООН, присвячене притягненню Росії до відповідальності за агресію проти Україну. Подробиці зі штаб-квартири ООН в Нью-Йорку.

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