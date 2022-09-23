Засідання Радбезу ООН щодо України – головні заяви. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. В Україні зараз звучить «відлуння Нюрберга, які всі мають чути». Такими словами генеральний прокурор Міжнародного суду правосуддя Карім Хан відкрив засідання Радбезу ООН, присвячене притягненню Росії до відповідальності за агресію проти Україну. Подробиці зі штаб-квартири ООН в Нью-Йорку.
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вересень 22, 2022
Ми будемо солідарними з Україною - Байден в ООН. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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вересень 21, 2022
Додаткова допомога Україні – брифінги в Сенаті США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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вересень 20, 2022
Студія Вашингтон. Український фестиваль Великого Вашингтона
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вересень 17, 2022
Коли до України прибудуть NASAMS? СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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вересень 16, 2022
Як українським переселенцям знайти роботу в США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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вересень 15, 2022
Нова ініціатива щодо визнання РФ спонсором тероризму. СТУДІЯ ВАШИНГТОН