Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Студія Вашингтон

Як у США реагують на організацію псевдореферендумів. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Як у США реагують на організацію псевдореферендумів. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Embed
Як у США реагують на організацію псевдореферендумів. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

No media source currently available

0:00 0:04:58 0:00
Direct link

Сьогодні в Студії Вашингтон. Росія зіткнеться з «катастрофічними наслідками», якщо застосує ядерну зброю проти України. Про це заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван. Також: як у США реагують на організацію так званих “референдумів”, які Росія проводить на тимчасово окупованих територіях України?

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG