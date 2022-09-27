Як у США реагують на організацію псевдореферендумів. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Росія зіткнеться з «катастрофічними наслідками», якщо застосує ядерну зброю проти України. Про це заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван. Також: як у США реагують на організацію так званих “референдумів”, які Росія проводить на тимчасово окупованих територіях України?