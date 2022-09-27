Як у США реагують на організацію псевдореферендумів. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Росія зіткнеться з «катастрофічними наслідками», якщо застосує ядерну зброю проти України. Про це заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван. Також: як у США реагують на організацію так званих “референдумів”, які Росія проводить на тимчасово окупованих територіях України?
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вересень 23, 2022
Засідання Радбезу ООН щодо України – головні заяви. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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вересень 22, 2022
Ми будемо солідарними з Україною - Байден в ООН. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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вересень 21, 2022
Додаткова допомога Україні – брифінги в Сенаті США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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вересень 20, 2022
Студія Вашингтон. Український фестиваль Великого Вашингтона
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вересень 17, 2022
Коли до України прибудуть NASAMS? СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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вересень 16, 2022
Як українським переселенцям знайти роботу в США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН