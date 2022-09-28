Додаткова допомога Україні на $12 млрд – що відомо. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. В Пентагоні не бачать жодних ознак того, що Росія готова припинити війну найближчим часом. Саме тому будуть і надалі продовжувати підтримку України в її боротьбі. Вже найближчим часом Конгрес голосуватиме за додаткове фінансування для України на понад 12 мільярдів доларів, яке просить адміністрація США. Що в нього може увійти – подробиці з Білого дому.