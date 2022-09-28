CША оголосили новий пакет військової допомоги Україні. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. CША оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму в понад 1 мільярд доларів. Що увійшло в новий пакет озброєнь, і коли Україна може отримати його - подробиці з Білого Дому. В Конгресі США розглядають додаткове фінансування для України на суму в понад 12 млрд доларів. ЄС оголосив про новий пакет заходів проти Росії. Інтерв’ю Мирослави Гонгадзе з командувачем Військово-Морських Сил України Олексієм Неїжпапою.