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Час-Time

CША оголосили новий пакет військової допомоги Україні. ЧАС-ТАЙМ

CША оголосили новий пакет військової допомоги Україні. ЧАС-ТАЙМ
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CША оголосили новий пакет військової допомоги Україні. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. CША оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму в понад 1 мільярд доларів. Що увійшло в новий пакет озброєнь, і коли Україна може отримати його - подробиці з Білого Дому. В Конгресі США розглядають додаткове фінансування для України на суму в понад 12 млрд доларів. ЄС оголосив про новий пакет заходів проти Росії. Інтерв’ю Мирослави Гонгадзе з командувачем Військово-Морських Сил України Олексієм Неїжпапою.

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