CША оголосили новий пакет військової допомоги Україні. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. CША оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму в понад 1 мільярд доларів. Що увійшло в новий пакет озброєнь, і коли Україна може отримати його - подробиці з Білого Дому. В Конгресі США розглядають додаткове фінансування для України на суму в понад 12 млрд доларів.