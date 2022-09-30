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Студія Вашингтон

Сенатори – про реакцію США на ядерні погрози РФ. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сенатори – про реакцію США на ядерні погрози РФ. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Сенатори – про реакцію США на ядерні погрози РФ. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Сенат Сполучених Штатів схвалив додаткове фінансування для України на суму в понад 12 мільярдів доларів. Американські сенатори від демократичної та республіканської партій – Ричард Блументаль і Ліндсі Грем – представили новий законопроект, який у разі схвалення автоматично позбавить американської підтримки ті країни, які визнають нелегальну анексію Росією українських територій. Сенатори додали - якщо ж Путін піде ще далі та вирішить застосувати в Україні ядерну зброю, реакція США та союзників має бути такою ж, якби удару нанесли по території країн НАТО

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