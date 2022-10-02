Папа Франциск закликав Путіна зупинити «спіраль насильства і смерті»

Папа Римський Франциск закликав президента Росії Володимира Путіна зупинити «спіраль насильства і смерті» через війну РФ в Україні.

Заява Франциска, зроблена 2 жовтня під час публічного виступу на площі Святого Петра у Ватикані, є одним із найрішучіших зауважень, які він зробив після вторгнення Росії 24 лютого.

Римо-католицький лідер також засудив зростаючий ризик ядерної війни, назвавши це «абсурдом».

Франциск також закликав президента України Володимира Зеленського «бути відкритим» до мирних пропозицій щодо припинення війни.

Коментарі понтифіка прозвучали через два дні після того, як Путін оголосив, що Росія анексує чотири регіони України, частково окуповані російськими військами.

У своїй промові 30 вересня Путін також вдався до завуальованих погроз щодо використання ядерної зброї, повторюючи свої заяви, в яких він попередив Захід, що «це не блеф».

У Кремлі поки не відреагували на коментарі Папи Римського.

Раніше, 21 вересня, Папа Римський назвав Україну “мученицькою” і закликав світ єднатися навколо неї. Про це глава Католицької церкви сказав після того, як порозмовляв про ситуацію в Україні із католицьким кардиналом, який відвідав звільнені території українського сходу.

«Я хочу сказати про жахливе становище мученицької України. Кардинал Краєвський поїхав туди четвертий раз, вчора я з ним розмовляв. Він там допомагає в районі Одеси і навколо неї. Він розповів мені про біль цих людей, про жорстокість і жах, про закатовані тіла, які вони знаходять. Давайте єднатися з цим народом, таким благородним і таким мученицьким”, - сказав Папа Франциск.

17 вересня під час візиту до прифронтової зоні, доставляючи гуманітарну допомогу людям, кардинал Краєвський потрапив під обстріл. "Вперше в житті я не знав, куди втікати… бо не достатньо просто бігти, потрібно знати, куди", – сказав тоді представник Ватикану.