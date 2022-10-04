Ще 4 HIMARS і не тільки: новий пакет допомоги США Україні. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. США оголосили новий пакет безпекової допомоги Україні на суму 625 млн доларів. Про новий пакет допомоги президент США Джо Байден прямо повідомив президенту України Володимиру Зеленському у телефонній розмові. Що саме входить у цей пакет, і коли чекати на доставку цього озброєння? А також: як у Пентагоні оцінюють найостанніші здобутки українських військових? Безпековий форум у Варшаві: ключові заяви. Правозахисні організації та Генштаб ЗСУ повідомляє, що російська влада в окупованому Криму мобілізує кримських татар. Український експорт зерна наблизився до довоєнного рівня: репортаж з Одеського порту. Інтерв’ю із президентом Світового Конгресу Українців: про роботу організації у часи війни.