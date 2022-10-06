Польща готова розмістити у себе ядерну зброю, але у США кажуть, що такого запиту не отримували - медіа

Польща відкрита до ідеї розміщення там ядерної зброї й обговорювала це зі США, заявив президент Анджей Дуда в інтерв'ю Gazeta Polska. Журналісти запитали польського лідера щодо ідеї "ядерного обміну" НАТО, коли країни, які не мають власної ядерної зброї, пише Notes from Poland.

"Ми говорили з американськими лідерами про те, чи США розглядають таку можливість. Питання відкрите", - сказав Дуда. Він пояснив, що у такому випадку це "не буде ядерна зброя під контролем Польщі". Журналісти запитали Дуду, чи він прагне, аби Польща мала власну ядерну зброю. він відповів, що це питання "далекого майбутнього".

Водночас, як повідомляє The Guardian із посиланням на високопосадовця США, Білий дім поки не отримував відповідного запиту від Варшави: "Ми не в курсі того, що це питання піднімається, й радимо звернутись до уряду Польщі".

Видання зауважує, що Дуда говорив про "потенційну можливість", і що йдеться про програму навчання місцевих пілотів літати на американських ядерних бомбардувальниках, які розміщені на території цієї країни.

The Guardian пише, що розміщення ядерної зброї США на території Польщі порушило б Договір про нерозповсюдження ядерної зброї та договір між НАТО та Росією 1997 року, однак Росія вже порушувала свої зобов'язання за цими договорами.

Федерація американських науковців (FAS) оцінює, що після закінчення Холодної війни у Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині залишилось близько 100 ядерних об'єктів. Зараз лише три країни НАТО мають власну ядерну зброю - США, Велика Британія й Франція.

Від початку повномасштабного воєнного вторгнення РФ до України 24 лютого, яке у Кремлі досі називають "спецоперацією", Польща почала посилювати свої оборонні можливості, витрачаючи 3% свого ВВП на оборону, це один із найвищих показників в Альянсі, пише Notes from Poland.

А міністр оборони Польщі заявив, що країна матиме "найпотужніші наземні сили у Європі". Крім того, союзники по НАТО оголосили про посилення своєї безпекової допомоги Варшаві, зокрема президент США оголосив про розміщення там своєї постійної бази.

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, наприкінці вересня заступник секретаря Радбезу Росії Дмитро Медведєв заявив, що Росія "має право" використати ядерну зброю проти України.

Днями радник з нацбезпеки США Джейк Салліван зауважив, що зараз ознак невідворотного застосування ядерної зброї немає, але США і союзники активно слідкують за ситуацією. У Північноатлантичному альянсі зазначили, що не побачили "змін у ядерних настроях Росії, але НАТО й союзники залишаються пильними".

В РНБО України заявили, що це "чергова стадія інформаційного тероризму, влаштованого РФ, щоб схилити Україну до перемовин на умовах Кремля".

У статті використано матеріали Gazeta Polska, Notes from Poland, The Guardian