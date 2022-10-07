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- Голос Америки
МАГАТЕ завершило першу ротацію на ЗАЕС
Першу ротацію Місії підтримки Запорізької АЕС в Україні завершено і на станції почав працювати новий склад місії атомної установи ООН, підтвердив директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
Він вказав, що нова команда є посиленою і складається з експертів МАГАТЕ з фізичної та радіологічної безпеки. Раніше Гроссі заявляв про намір збільшити кількість представників МАГАТЕ на станції з двох до чотирьох.
"Команда продовжить свою незамінну місію і підтримає раніше узгоджену зону ядерної та фізичної безпеки на Запорізькій АЕС", - твітує слова Гроссі МАГАТЕ.
Напередодні Гроссі зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. На зустрічі посадовець ООН заявив про прогрес в атомній безпеці та встановленні захисної зони на ЗЕАС.
Цього тижня російський президент Путін заявив назвав Запорізьку АЕС "федеральною власністю" Росії. Гроссі відкинув такі заяви. Він також висловив занепокоєння через умови роботи на станції. Російські війська захопили станцію у березні, але на ній продовжував працювати український персонал
"Персонал станції працює в майже нестерпних умовах: стрес, невизначеність, вони не знають, що може статися, - сказав він. - Я думаю, що це питання стосується міжнародного права. Тут конфлікт, тут війна. Ми хочемо, щоб ця війна припинилася. Війна повинна припинитися негайно, і, звичайно, позиція МАГАТЕ полягає в тому, що цей об’єкт є українським. Але я не вдаюся в коментарі щодо розвитку військових подій".
Голова української державної атомної енергетичної компанії "Енергоатом" Петро Котін того ж дня заявив, що бере станцію під контроль і керуватиме нею з Києва після того, як російські військові затримали, а потім відпустили директора станції Ігоря Мурашова.
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- Голос Америки
- Reuters
"Ослаблений Кремль означає ослаблений Лукашенко", - Тихановська
Президент Білорусі Олександр Лукашенко, союзник Володимира Путіна, перебуває в «дуже нестійкій» політичній ситуації через військові невдачі Росії в Україні, заявила в п’ятницю лідер білоруської опозиції у вигнанні Світлана Тихановська.
"Ослаблений Кремль означає ослаблений Лукашенко", - сказала Тихановська в інтерв'ю Reuters під час візиту до Парижа.
Тихановська виступила з промовою щодо політичної ситуації білоруського президента перед тим, як стало відомо, що ув’язнений білоруський правозахисник отримав Нобелівську премію миру. Сама Тихановська, яку називали серед можливих лауреатів цього року, також сказала, що білоруси заслуговують на всесвітнє визнання за протистояння «диктатору»
"Позиція Лукашенка дуже нестійка. У людей є енергія і бажання принести демократичні зміни, а наша економічна ситуація погіршується через санкції", - сказала вона.
Лукашенко, один із небагатьох непохитних союзників президента Путіна, дозволив Росії використовувати територію Білорусі як стартовий майданчик для ракетних ударів по Україні та плацдарм для російських солдатів і військових літаків з початку війни 24 лютого.
Про це сьогодні також сказала Тихановська на своїй сторінці у Twitter. "Коли йдеться про білоруський режим, ми маємо дивитися на їхні дії, а не слухати їхні слова. Вчора повітряний простір Білорусі знову використала Росія для авіаудару по Україні. Лукашенко продовжує загрожувати міжнародному миру та безпеці. З ним треба поводитись як із злочинцем", - йдеться у твіті опозиціонерки.
Як "Голос Америки" повідомляв раніше, Міністерство фінансів США, Державний департамент та американське Міністерство торгівлі запровадили новий пакет санкцій проти російських та білоруських посадовців і їхніх родин, оборонного комплексу Росії, експортних обмежень та інших заходів.
В статті використано матеріали Reuters.
«Калініград наш!» Чехи у соцмережах тролять фіктивні російські «референдуми»
Чеський сегмент інтернету цього тижня вибухнув десятками тисяч жартів про нібито приєднання до Чехії російського анклаву навколо Калініграда в результаті «чесного референдуму».
Гасла «Зробимо Чехію знову великою!» ширилися зі швидкістю лісової пожежі.
Лунали оди бравому "військово-морському флоту Чехії" на Балтійському морі від поляків, що завжди раді нагоді покепкувати з сухопутних сусідів.
В'їдливі поляки поширювали фото вигаданого «Чеського авіаносця Karel Gott, що залишає свою базу в Калінінграді і відправляється у води Балтійського моря».
Тим часом Чеська залізниця ділилася планами прямого сполучення з "новонабутими територіями".
Для далекого узбережжя Балтійського моря створювали прогноз погоди.
... та, звичайно ж, ударними темпами взялися будувати «пивопровід» Beer Stream 1 для нових громадян, щоб вони відчули смак Батьківщини.
Новий веб-сайт, який користується тією ж айдентикою, що і державне агентство CzechTourism, уже запрошує туристів відвідати прибережну територію, якій після підписання указу чеським урядом про приєднання Калінінграда 4 жовтня, повернуло історичну назву – «Královec». Кількість прихильників Краловця в мережі Twitter росте на очах, додаючи по кілька тисяч фоловерів за день.
«Ласкаво просимо на офіційний профіль Královec 🇨🇿. Після успішного референдуму 97,9% жителів Калінінграда вирішили приєднатися до Чехії та перейменувати Калінінград на Краловець», – мовиться у твіті, який представляє фіктивний акаунт, і що набрав уже понад 63 тисячі вподобайок і близько 6 мільйонів показів.
Не забарилися «гарячі новини» про нібито «міжнародне визнання» нових земель.
«Президент США Джо Байден офіційно передає Калінінград міністру закордонних справ Чехії Яну Ліпавському», – жартує один з твітів.
Не забули навіть про «благословення» від Папи Римського на володіння новими територіями зі словами: «Як написано в Біблії, якщо чехи хочуть Калінінград, то нехай отримають... Мені байдуже. Благослови їх Бог».
Не обійшлося без жартів з приводу псевдоісторичних аргументів Ілона Маска щодо приєднання Криму до Росії, коли він написав, що Крим нібито «був російським з 1783 року». У цьому зв’язку, чехи згадують про ще глибше історичне коріння Калініграда.
«Ілон Маск: «Калінінград був заснований у 1255 році чеським королем Пршемислом Отакаром II і тому є чеською територією», – мовиться в одному з твітів.
Офіційний твітер-акаунт України написав, що чеський жарт українцям набагато більше подобається, ніж російський.
Долучилися до жартів і серйозні установи. Американське посольство у Празі відповіло на жартівливий твіт Міністерства оборони Чехії, яке нібито попросило в американської сторони винищувачі.
Американські дипломати радо підтримали чеську забаву твітом-пропозицією, що до чеських винищувачів у Балтійському морі був би потрібен і авіаносець.
Президентка сусідньої Словаччини Зузана Чапутова написала у твітері, що «могла б би подумати про державний візит. Або ж ні».
«Браво нашим чеським друзям за те, що вони розвінчали абсурдність фіктивних російських референдумів в Україні», – написала очільниця словацької держави.
Як почалася забава в інтернеті?
Стаття у чеській Вікіпедії повідомляє, ідея цього жарту виникла ще 27 вересня 2022 року, коли сатиричну петицію веб-сайту AZ247.cz про анексію цієї території, помітили польські ЗМІ.
Польський твіт про розподіл російської Калінінградської області між Польщею та Чехією сподобався євродепутату від Чехії Томашу Здеховському, який поширив його зі словами «і як після цього не любити поляків».
Як пояснюють чеські оглядачі, популярним жарт про Краловець став через абсурдність ситуації зі спробою Росії легітимізувати за допомогою фіктивних референдумів анексію територій України, які вона навіть не контролює.
За допомогою типового для чехів абсурдного гумору, вони намагаються психологічно впоратися з війною, яка триває в Україні вже понад сім місяців, каже науковий редактор чеського щоденника Deník N Петр Коубський.
Оглядачі додають, що у такий спосіб чеське суспільство «пропрацьовує» свої історичні травми, завдані в минулому Москвою, такі як окупація Чехословаччини 1968 року, що тривала понад чотири десятиліття. Вони нагадують, що лише після того, як Росія напала на Україну, чеські політики набралися сміливості зносити пам’ятники радянської доби, так як пам’ятник маршалу Конєву в Празі. Чи перейменовувати топоніми на знак протесту, як наприклад, площу перед російським посольством, що отримала ім’я Бориса Нємцова.
Новим почуттям впевненості, що дає чехам членство в НАТО, чеські оглядачі пояснювали і небувалу підтримку українців – і на рівні прийому біженців, і на рівні постачання зброї та просування української позиції в міжнародних інституаціях.
«Нам потрібно більше тримати перед ними дзеркалом і показувати, що ми не боїмося їх і їхніх погроз і що ми готові підтримати Україну в її боротьбі за повернення всіх територій», – цитують Здеховського чеські ЗМІ.
У Росії цей польсько-чеський жарт помітили і деякі російські видання назвали його «реваншистським висловом».
Але чимало Західних оглядачів вказують на те, що анексією територій, які вона не контролює, Росія прокладає шлях до власного занепаду.
«Відсутність контролю Москви над частиною території, яку вона зараз вважає своєю, також відкриває правові двері для можливого розпаду Російської Федерації, і не лише щодо цих частин України, – каже відомий українсько-американський історик Сергій Плохій. – Тепер, коли Росія не може контролювати те, що вона вважає своєю територією, деякі її складові можуть приєднатися до категорії «неконтрольованих територій».
На сайті Гарвардського українського дослідницького інституту історик наголошує, що у національних республіках і регіонах Російської Федерації, які мають сильну етнічну ідентичність, уже відбулися масові протести у відповідь на мобілізацію.
Інші оглдяачі, зокрема аналітик CEPA Едвард Лукас у своїй нещодавній статті вказував на те, що Захід має всерйоз замислитися над проблемами, які неминуче постануть після воєнної поразки нинішнього кремлівського режиму. І однією з цих проблем, на його думку, будуть відцентрові рухи в Росії.
- Голос Америки
Демократи в Конгресі хочуть вивести військо з Саудівської Аравії та ОАЕ після рішення ОПЕК+, що йде на користь Росії
Рішення ОПЕК+, об'єднання країн - основних постачальників нафти у світі, куди входить і Росія, – різко скоротити видобуток нафти в листопаді викликало активне обговорення серед політиків у США.
У провладній Демократичній партії США різко критикують позицію ОАЕ та Саудівської Аравії, які є членами ОПЕК+ . Конгресмени-демократи Том Маліновські, Шон Кестен та С'юзан Уайльд ініціювали подання до Конгресу, в якому закликали вивести із Саудівської Аравії та ОАЕ війська США.
Конгресмени назвали рішення ОПЕК+ "ворожою дією проти Сполучених Штатів і чітким сигналом, що [Саудівська Аравія та ОАЕ] обрали сторону Росії у війні проти України".
"Обидві країни давно покладаються на американську військову присутність у Перській затоці. Ми не бачимо причин, чому американські війська та підрядники мають продовжувати надавати ці послуги країнам, які активно працюють проти нас", - йдеться в ініціативі.
"Якщо Саудівська Аравія та ОАЕ прагнуть допомагати Путіну, вони мають просити оборону у нього", - додали політики.
Законодавці від опозиційної Республіканської партії на тлі цього рішення, поновили критику Байдена за буцімто недостатню увагу до стимулювання внутрішнього видобутку.
Президент США Джо Байден назвав рішення ОПЕК+ короткозорим, особливо з огляду на нестабільність на енергоринку, яку викликала війна Росії в Україні.
Для того, щоб стримати зростання цін всередині країни, США вивільнять в листопаді ще 10 мільйонів барелів нафти зі Стратегічного резерву. Байден також закликав американські компанії зменшити розрив між оптовими та роздрібними цінами на нафтопродукти, мовиться в заяві.
В середу ОПЕК+ вирішив скоротити продаж нафти на світовому ринку на 2 мільйони барелів щодня, починаючи з листопада.
Як повідомляв Голос Америки, ЄС та "Група семи" планують встановити цінові обмеження на російську нафту.
Олександра Матвійчук: Нобелівська премія миру – відзнака всьому українському народу. Відео
«В першу чергу (Нобелівська премія миру) - відзнака всьому українському народу, який у цій війні з Росією бореться за свободу і за право мати демократичний вибір, як такий. І ми зараз платимо за це досить високу ціну», - заявила голова «Центру громадянських свобод» Олександра Матвійчук.
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