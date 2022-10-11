ЄС «майже вдвічі» відстає від США у допомозі Україні, вказують німецькі аналітики

Фахівці німецького Кільського інституту повідомляють, що на восьмий місяць російського вторгнення в Україну Європейський Союз значно відстає від американських союзників у обсягах підтримки українцям, а також у швидкості доставки обіцяного.

Уряд США є набагато надійнішим партнером України

При цьому дослідники зауважують, що відповідно до частки ВВП саме окремі невеликі держави Європи значно випереджають навіть Сполучені Штати і залишають далеко позаду найбільші країни ЄС: Німеччину, Францію та Італію.

Найщедрішими донорами для України стали Латвія, Естонія і Польща, за якими йдуть Литва, Норвегія, Словаччина, Чехія, і лише далі - США та Велика Британія.

Кільський інститут веде спостереження за міжнародною підтримкою України і публікує дані на спеціальному інтернетному сайті Ukraine Support Tracker.

Фахівці інституту вказують, що США за період з 4 серпня до 3 жовтня зобов’язалися надати Україні допомоги ще на 12 мільярдів євро, що доводить загальну суму американської військової, фінансової та гуманітарної допомоги до 52 мільярдів євро.

А держави ЄС та установи Євросоюзу за той період пообіцяли лише 1,4 мільярда євро, що доводить їхню загальну суму до понад 29 мільярдів.



«США зараз надають майже вдвічі більше ніж країни та установи ЄС разом взяті. Для великих європейських країн це мізерні показники, особливо з огляду на те, що багато обіцяної допомоги прибуває до України після тривалих затримок. Низькі обсяги допомоги заявлені впродовж літа зараз виглядають систематичними», - наголошує Крістоф Требеш керівник групи Ukraine Support Tracker.

Він також додав, що «уряд США є набагато надійнішим партнером України» і наводить приклад, що «ЄС досі не передав пакет фінансової допомоги обіцяний ще у квітні».

Дослідники окремо додають, що надане Україні озброєння становить дуже маленьку частину військових арсеналів провідних європейських країн.

Після надзвичайно великої хвилі російських ракетних ударів по українських містах 11 жовтня низка урядів Європи заявили про готовність далі допомагати Україні у захисті від нападу Росії.



Зокрема Німецький уряд підтвердив, що Україна отримає першу з чотирьох систем протиповітряної оборони IRIS T.



Про підтримку також заявив президент Франції, керівники Польщі та інші, а також уряд Великої Британії.

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