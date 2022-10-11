Брифінг Голосу Америки. Україна просить в союзників протиповітряну оборону

Брифінг Голосу Америки - наживо. Президент Байден пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, включаючи передові системи ППО. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.