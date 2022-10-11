Брифінг Голосу Америки. Україна просить в союзників протиповітряну оборону
Брифінг Голосу Америки - наживо. Президент Байден пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, включаючи передові системи ППО. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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жовтень 10, 2022
Брифінг Голосу Америки. Реакція Заходу на масові обстріли України
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жовтень 07, 2022
Брифінг Голосу Америки.
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жовтень 03, 2022
Брифінг Голосу Америки. США відреагували на успіх України в Лимані