Протез змінив моє життя, - військовик ЗСУ, що втратив ногу на Луганщині, про реабілітацію у США

Український військовик Олександр Чайка, який до поранення воював на передовій у Луганській області, зараз перебуває в місті Сільвер Спрінг, штат Мериленд. Він приїхав до США два тижні тому й отримав безкоштовний складний протез.

До війни Олександр Чайка був тренером зі спортивної акробатики й танців. Після повномасштабного вторгнення Росії пішов добровольцем до 24 бойової бригади ЗСУ. На передовій на Луганщині Олександр отримав важкі поранення й залишився без правої ноги.

На реабілітацію до США Чайка зміг приїхати за допомогою благодійного фонду. Протезуванням українця займався Майк Коркоран, який більше 17 років працював з американськими військовиками і відомий тим, що займається найважчими випадками протезування.

"У нього дезартикуляція стегна", - розповів Коркоран, - "Тож це означає, що в нього немає всієї ноги. Тазостегновий суглоб розчленований; у нього ще є таз. Але в нього звідти не виходить стегнова кістка".

У медичному центрі Чайку відвідали сенатор зі штату Меріленда Кріс Ван Голлен, а також ветеранка й сенаторка від штату Іллінойс Теммі Дакворт, яка воювала у війні в Іраку й у 2004 році втратила там обидві ноги.

У Twitter вона написала: "Для мене було честю сьогодні зустрітися з українським солдатом Олександром Чайкою не лише для того, щоб подякувати йому за його жертву під час невиправданої війни Путіна, але й поговорити з ним про процес відновлення, поки він вчиться ходити на своїй новій нозі".

Вона додала, що знає, наскільки важливо для "для нового пацієнта з ампутованими кінцівками побачити когось, хто одужує, щоб знати, що це можливо".

"Коліно - це штучний інтелект. Воно вчиться під час його ходіння", — розповів Коркоран і висловив сподівання, що із новою кінцівкою Чайка зможе повернутися до хореографії в Україні. Сам військовик розповів, що протез "змінив його життя".

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, міністерка фінансів США Дженнет Єллен оголосила надання додадково 4,5 мільярдів доларів прямої бюджетної підтримки Україні.

В статті використано матеріали "Вісник Луцьк", WTOP News, Military.com