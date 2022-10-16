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Росія могла домовитись з Іраном про закупівлю безпілотників "більш швидких і рунівних" Arash-2 - ISW
Росія могла укласти контракт з Іраном на закупівлю безпілотників Arash-2, повідомив у своєму новому звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).
"Українські і російські Telegram-канали повідомили про «витік» інформації з неуточнених іранських джерел про те, що Росія придбала невідому кількість безпілотників Arash-2, які нібито є більш швидкими і більш руйнівними, ніж безпілотники Shahed-136, які зараз використовуються російськими військовими", – йдеться в повідомленні.
"Повідомлення про те, що Москва продовжує покладатися на Тегеран щодо руйнівних боєприпасів, узгоджуються зі звітом Міністерства фінансів США, який свідчить про те, що Росія швидко збільшує обсяги поставок мікроелектроніки, яка є критичною для військово-промислового комплексу, бо не може замінити ключові компоненти, недоступні через санкції. Росія, швидше за все, продовжить використовувати свої відносини з Іраном, щоб обійти санкції, хоча дуже малоймовірно, що російські війська використовуватимуть Arash-2 із більшим ефектом, ніж вони використали модель Shahed-136", – йдеться у звіті.
Іран і Росія постачання безпілотників для російської армії заперечували, пише "Радіо Свобода".
Водночас, видання The Washington Post пише, що Іран погодився постачати Росії, крім безпілотників, також і ракети класу "земля-земля" для війни в Україні і ударів по українських містах і позиціях українських військ, що може допомогти компенсувати "величезні, за словами представників адміністрації Байдена" втрати російської військової техніки.
Тим часом, військова розвідка Міноборони Великої Британії 16 жовтня повідомила, що запаси сучасних ракет у Росії зменшуються, і вона не може виробляти їх тими темпами, що витрачає, повідомляє у своєму щоденному звіті британська розвідка. Атаки від 10 жовтня "свідчать про подальше зменшення російських запасів ракет далекого радіусу дії, що, ймовірно, обмежить їхню здатність вражати бажану кількість цілей у майбутньому", - вважають британські експерти.
При цьому "Приватна військова компанія Вагнера", ймовірно, продовжує намагатися утвердити свою перевагу над Міністерством оборони Росії і звичайними російськими сухопутними силами, а власник ПВК Євген Пригожин "активно намагається вислужитися перед президентом Росії Володимиром Путіним", пише ISW.
У статті використано матеріали "Радіо Свобода"
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Росія не може виробляти ракети зі швидкістю, з якою їх витрачає - британська розвідка
Запаси сучасних ракет у Росії зменшуються, і вона не може виробляти їх тими темпами, що витрачає, повідомляє у своєму щоденному звіті британська розвідка.
У розвідці нагадали, що 10 жовтня Росія випустила по Україні понад 80 крилатих ракет.
«Президент Путін заявив, що удари були завдані у відповідь за атаку по Керченському мосту. Міністерство оборони України повідомило, що більше ніж половину снарядів збили, але десятки влучили по Києву та інших населених пунктах, вбивши цивільних жителів і завдавши шкоди цивільній інфраструктурі», – йдеться в повідомленні, яке 16 жовтня опублікувало Міністерство оборони Великої Британії.
«Російська оборонна промисловість, ймовірно, не в змозі виробляти сучасні боєприпаси з тією швидкістю, з якою вони витрачаються. Ці атаки свідчать про подальше зменшення російських запасів ракет далекого радіусу дії, що, ймовірно, обмежить їхню здатність вражати бажану кількість цілей у майбутньому», – заявляють у британській розвідці.
Раніше, посилаючись на високопоставленого чиновника НАТО, агенство Reuters повідомила, що Росія вичерпала значну частину своїх високоточних боєприпасів під час вторгнення в Україну.
За його словами, російська промисловість не може виробляти всі види боєприпасів і систем зброї через санкції Заходу.
Чиновник також сказав, що не знає, скільки часу знадобиться Росії для мобілізації 300 тисяч військовиків, і припустив, що це може тривати кілька місяців.
За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення станом на 12 жовтня Росія втратила 315 крилатих ракет.
Росія не повідомляє про свої втрати техніки. 21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.
Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.
WP: Іран, крім дронів, погодився надати Росії ракети «земля-земля» для війни проти України
Іран погодився постачати Росії, крім безпілотників, також і ракети класу «земля-земля» для війни в Україні і ударів по українських містах і позиціях українських військ, повідомило видання The Washington Post із посиланням на власні джерела в безпекових відомствах США і західних країн.
Як пише видання, збільшення потоку зброї від Тегерану може допомогти компенсувати «величезні, за словами представників адміністрації Байдена», втрати російської військової техніки після початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому, а також запаси високоточних боєприпасів, що швидко зменшуються і були використані під час масованих ударів по багатьох українських містах на початку цього тижня.
Очевидною ознакою розширення ролі Ірану як військового постачальника Росії The Washington Post називає те, що 18 вересня Тегеран направив офіційних осіб до Росії для узгодження умов додаткових постачань зброї, зокрема двох типів іранських ракет класу «земля-земля».
Як пише видання з посиланням на джерела, іранська військова промисловість готує до постачання в Росію першу партію ракет Fateh-110 і Zolfaghar – іранських балістичних ракет малої дальності, здатних вражати цілі на відстані 300 і 700 кілометрів.
Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті також повідомив, що Росія могла укласти з Іраном контракт на закупівлю дронів Arash-2, «більш швидких і руйнівних» за отримані раніше Shahed-136.
Іран заперечив постачання Росії дронів-камікадзе.Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдоллахіян у телефонній розмові з головою МЗС Португалії заявив, що Іран не постачає і не постачатиме жодним країнам зброї, яка могла б бути використана у війні проти України. Його слова передає CNN.
«Ми вважаємо, що допомога в озброєнні будь-якій стороні конфлікту лише продовжить війну, і ми не вважаємо війни правильними ні в Україні, ні в Афганістані, Сирії чи Ємені», – сказав він.
Міністри закордонних справ країн ЄС у понеділок обговорять передачу Іраном Росії безпілотників та можуть узгодити нові санкції, пов’язані з такими діями, повідомили в п’ятницю двоє дипломатів.
За словами дипломатів, які посилаються на підготовчі зустрічі до засідання міністрів в Люксембурзі в понеділок, застосування безпілотників проаналізували, і ця тема - на порядку денному.
Дипломати сказали, що хоча нові санкції не будуть запроваджені в понеділок, але може бути досягнуто політичну домовленість щодо них.
Блок має намір у понеділок заборонити подорожі та заморозити активи близько 15 іранців, причетних до придушення демонстрацій, які почалися минулого місяця після смерті 22-річної Махси Аміні під арештом.
Як військові відомства, так і світові ЗМІ неодноразово повідомляли, що Іран постачає Росії свої бойові безпілотники. Називали і їх конкретні марки (Shahed-136), і ймовірну кількість замовлених Росією в Ірану дронів (2400).
Наприкінці серпня видання The Washington Post повідомило, що до Росії надійшли перші іранські бойові безпілотні літальні апарати для використання під час війни проти України. Пізніше з’явилися повідомлення про використання Росією іранських дронів для атак по території України, зокрема, під час масованого обстрілу України 10 жовтня, армія РФ, згідно з даними українського Генштабу, використала для завдання ударів 24 БПЛА, яких 13 були дронами-камікадзе «Шахід-136».
11 жовтня українська розвідка повідомила, що іранські дрони-камікадзе Shahed-136 Росія перекидає до Білорусі, а президент Володимир Зеленський заявив, що наразі РФ замовила в Ірану 2400 таких БПЛА.
Того ж дня речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що «не варто драматизувати ситуацію» з дронами-камікадзе іранського виробництва, які Росія використовує у війні проти України.
В матеріалі використані джерела The Washington Post та CNN
Майбутнє України в НАТО та підтримка України - інтерв’ю із МЗС Естонії Урмасом Рейнсалу. Відео
13 жовтня Естонія схвалила пакет військової допомоги для України, включно із зимовим спорядженням, обладнанням і боєприпасами. Про підтримку України Естонією, ядерний шантаж РФ, майбутнє України в НАТО - у інтерв'ю із міністром закордонних справ Естонії
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Залужний, Сирський, Ковальчук, Воробйов - генерали, які увійдуть у військову історію України, кажуть аналітики
Російська війна втратила темп у вересні-жовтні, під час контрнаступу ЗСУ в Харківській та Херсонській областях, вважає австралійський генерал у відст. Майк Раян. В своїй публікації "Розповідь про трьох генералів - як українське військо змінило хід війни", що вийшла в п'ятницю, Райдер говорить про роль керівництва ЗСУ в успішному контрнаступі українців в вересні та жовтні.
Він описує головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного як "рішучого, але інноваційного лідера", який "має талант призначати талановитих генералів, надаваті їм вказівки, але і дозволяти їм самим виконувати завдання". Високо оцінюють дії українського головнокомандувача і видання Time та Politico.
Генерал-полк. Андрій Ковальчук, командує діями ЗСУ під Херсоном, пише Раян, розумно проводив атаки глибоко за лінією росіян, проводив оманливі операції і визначав слабкі місця в російській обороні для нападів. Наприкінці серпня від ізолював тисячі російських військових на західному березі Дніпра.
Щодо операції зі звільнення Харківської області, Раян описує дії генерала Олександра Сирського. 6 вересня українське військо прорвало російські лінії оборони під Харковом і за шість днів звільнило десятки українських селищ і змусило росіян відступити до річки Оскіл. ЗСУ захопили велику кількість російської зброї, яку змогли використати в подальшому. З 13 вересня - відбувся перехід річки Оскіл. Тисячі квадратних кілометрів було повернуто, пише автор статті.
Залужний, Сирський та Ковальчук продемонстували здатність успішно планувати і виконувати масштабні військові операції, знаходити баланс між ризиком та можливостями, робить висновок Райдер.
Колишній командувач сил НАТО генерал США у відст Марк Гертлінг погоджується з Раяном, але згадує також і генерала Геннадія Воробйова, який, на думку Гертлінга, ще на початку 2000-х втілював своє "бачення ЗСУ за новими стандартами" і прагнув реформувати і тренувати за західними стандартами нове покоління керівництва, включаючи Залужного, згадує Гертлінг.
В публікації на початку жовтня у Washington Post автори протиставили російську армію, де важко зрозуміти, хто командує війною, українським Збройними Силами, де імена командувача генерала Валерія Залужного а також генерал-полковника Олександра Сирського добре відомі.
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