Росія могла домовитись з Іраном про закупівлю безпілотників "більш швидких і рунівних" Arash-2 - ISW

Росія могла укласти контракт з Іраном на закупівлю безпілотників Arash-2, повідомив у своєму новому звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

"Українські і російські Telegram-канали повідомили про «витік» інформації з неуточнених іранських джерел про те, що Росія придбала невідому кількість безпілотників Arash-2, які нібито є більш швидкими і більш руйнівними, ніж безпілотники Shahed-136, які зараз використовуються російськими військовими", – йдеться в повідомленні.

"Повідомлення про те, що Москва продовжує покладатися на Тегеран щодо руйнівних боєприпасів, узгоджуються зі звітом Міністерства фінансів США, який свідчить про те, що Росія швидко збільшує обсяги поставок мікроелектроніки, яка є критичною для військово-промислового комплексу, бо не може замінити ключові компоненти, недоступні через санкції. Росія, швидше за все, продовжить використовувати свої відносини з Іраном, щоб обійти санкції, хоча дуже малоймовірно, що російські війська використовуватимуть Arash-2 із більшим ефектом, ніж вони використали модель Shahed-136", – йдеться у звіті.

Іран і Росія постачання безпілотників для російської армії заперечували, пише "Радіо Свобода".

Водночас, видання The Washington Post пише, що Іран погодився постачати Росії, крім безпілотників, також і ракети класу "земля-земля" для війни в Україні і ударів по українських містах і позиціях українських військ, що може допомогти компенсувати "величезні, за словами представників адміністрації Байдена" втрати російської військової техніки.

Тим часом, військова розвідка Міноборони Великої Британії 16 жовтня повідомила, що запаси сучасних ракет у Росії зменшуються, і вона не може виробляти їх тими темпами, що витрачає, повідомляє у своєму щоденному звіті британська розвідка. Атаки від 10 жовтня "свідчать про подальше зменшення російських запасів ракет далекого радіусу дії, що, ймовірно, обмежить їхню здатність вражати бажану кількість цілей у майбутньому", - вважають британські експерти.

При цьому "Приватна військова компанія Вагнера", ймовірно, продовжує намагатися утвердити свою перевагу над Міністерством оборони Росії і звичайними російськими сухопутними силами, а власник ПВК Євген Пригожин "активно намагається вислужитися перед президентом Росії Володимиром Путіним", пише ISW.

У статті використано матеріали "Радіо Свобода"