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- Голос Америки
Посолка США в ООН з нагоди Всесвіднього дня продовольства закликала продовжити Чорноморську зернову ініціативу
«Ми переживаємо найгіршу продовольчу кризу, яку я колись бачила», - заявила посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд з нагоди Всесвітнього дня продовольства.
«Сукупність наслідків глобальної пандемії, зростання тиску кліматичної кризи, високі ціни на енергоносії та добрива, а також збройні конфлікти, включаючи незаконне та невиправдане вторгнення Росії в Україну, порушили світові ланцюжки поставок і призвели до різкого зростання цін на харчі у світі. Розбиває серце той факт, що в результаті 828 мільйонів людей залишаться голодними», - йдеться в заяві дипломатки.
Вона зазначила, що Чорноморська зернова ініціатива понад 7 мільйонів метричних тон вкрай необхідного продовольства голодуючим у всьому світі.
«Ця ініціатива має важливе значення для глобальної продовольчої безпеки і має бути продовжена, – наголошується у заяві Грінфілд.
«Продовольча безпека – це питання національної безпеки. Це економічне питання. Але насамперед це моральне питання», – заявила вона.
«Відзначаючи Всесвітній день продовольства, скористаємося моментом, щоб налагодити співпрацю між урядами, країнами та народами, щоб покінчити з голодом. Зараз саме час налагодити партнерські відносини з громадянським суспільством та приватним сектором, використовувати переваги нових технологій та досконаліших методів, створити продовольчі системи та структури майбутнього та покінчити з голодом раз і назавжди».
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Starlink стали "визначальними" для комунікації на полі бою - посолка України у США
Посолка України у США Оксана Маркарова в інтерв'ю американському телеканалу CBS заявила, що супутниковий інтернет Starlink став "визначальним" для комунікації, зокрема, на полі бою у російській війні в Україні.
"Я не погоджувалася з Ілоном Маском щодо деяких його поглядів щодо Криму, і ми були б раді обговорити це з ним. Але що стосується компанії, ми почали співпрацю зі Starlink, чудову співпрацю. До цього етапу війни. Ми дуже швидко отримали Starlinks в Україні, у деяких областях для гуманітарної підтримки - це єдиний зв’язок, який у нас є. І дуже важливо продовжувати його мати", - сказала Маркарова.
Ми дуже швидко отримали Starlinks в Україні, у деяких областях для гуманітарної підтримки - це єдиний зв’язок, який у нас є
Вона додала: "Ми пишаємося тим, що є однією з країн у світі, де Starlink розвивається найшвидше, але хто заплатить за це? Я впевнена, що ми знайдемо рішення".
Днями засновник SpaceX заявив, що компанія більше не може безкоштовно надавати системи Starlink Україні. Але напередодні Ілон Маск написав у Twitter: "Чорт із ним... навіть незважаючи на те, що Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів платників податків, ми просто продовжимо фінансувати уряд України безкоштовно". Reuters відзначає, що не зрозуміло, чи є пропозиція Маска щира чи була саркастичною, а компанія SpaceX не відповіла на запит журналістів про коментарі.
У п'ятницю в Офісі президента Володимира Зеленського заявили про слова Маска: "Давайте будемо вдячні за те, що він допоміг нам. Але він – бізнесмен, прагматична людина. І тому Україна сьогодні буде сама опікуватись тим, як провести переговори, щоб Starlink працювали". А Міністерство оборони США підтвердило, що має в розпорядженні комунікацію компанії SpaceX щодо фінансування старлінків в Україні.
3 жовтня американський мільярдер у Twitter написав, що задля досягнення миру Україна має залишатися нейтральною, а Росії треба віддати Крим, "як це було з 1783 року (до помилки Хрущова)", чим викликав осуд українського суспільства.
Окрім того, в інтерв'ю CBS Маркарова закликала західних партнерів Києва зробити все можливе, аби прискорити поставки зброї для ЗСУ, особливо комплексів протиповітряної оборони на тлі останніх ракетних атак Росії по українських містах.
У Кремлі заявляли, що постачання Києву озброєнь робить "конфлікт" "максимально болючим" для України.
Раніше "Голос Америки" повідомляв, що Росія могла укласти контракт з Іраном на закупівлю безпілотників Arash-2.
У статті використано матеріали CBS, Reuters, "Радіо Свобода"
- Голос Америки
Білий дім не вважатиме удар малої тактичної ядерної зброї РФ "менш серйозним" і закликав Китай та Індію застерегти Росію від таких дій
Радник з нацбезпеки Білого дому Джейк Салліван в інтерв'ю американському телеканалу CNN у відповідь на запитання, чи розглядатиме президент США Джо Байден використання Росією тактичної ядерної зброї або її застосування у Чорному морі як менш серйозне, ніж застосування потужнішої стратегічної ядерної зброї, Салліван відповів, що "небезпечно" проводити такі відмінності, і що президент цього не робитиме.
Тактична ядерна зброя використовується для обмеженого удару без масових радіоактивних опадів й має потужність до 100 кілотонн, а стратегічні ядерні боєприпаси сягають до 1 000 кілотонн і запускаються з великої відстані.
"Застосування ядерної зброї на полі бою в Україні - це застосування ядерної зброї на полі бою в Україні. Ми не будемо використовувати тактику салямі (slice the salami)", - сказав Салліван, ймовірно маючи на увазі так звану "тактику салямі", що передбачає політику, коли малі політичні кроки призводять до більшого ефекту.
Раніше у Кремлі неодноразово озвучували погрози про використання ядерної зброї, однак потім заявили, що "не планують брати участь" у "риториці з ядерної тематики".
Днями у Білому домі повідомили, що не бачать "жодних ознак того, що Путін ухвалив рішення застосувати зброю масового знищення або тактичну чи іншу ядерну зброю".
Окремо радник з нацбезпеки США зауважив, що президент Байден діятиме "методично", вирішуючи, як відповісти Саудівській Аравії на скорочення видобутку нафти і що варіанти включають зміни в безпековій допомозі США. Салліван сказав, що Білий дім переглядає відносини із Ер-Ріядом і "не збирається діяти поспішно".
Раніше "Голос Америки" повідомяв, що Сполучені Штати розкритикували позицію Саудівської Аравії в об'єднанні країн - експортерів нафти (ОПЕК+), які підтримала скорочення видобутку нафти країнами, що може допомогти Росії отримати більші прибутки від продажу енергоресурсів.
Салліван також додав, що союзники по НАТО та інші відповідальні країни, включно із ядерними державами Китаєм та Індією, повинні "надіслати дуже чітке та рішуче повідомлення Росії про те, що вони не повинні розглядати використання ядерної зброї в цьому конфлікті".
Байден вказав, що доступність енергоресурсів є надзвичайно важливою в час, коли світова економіка продовжує долати тривалий негативний вплив путінського вторгнення до України, яку в Москві досі називають "спецоперацією" з "денацифікації". Американський глава також заявив про плани у співпраці з американським Конгресом вжити заходів, щоб зменшити контроль ОПЕК над світовими цінами на енергоресурси.
Нині принц Саудівської Аравії й міністр оборони країни Халід бін Салман у Twitter відкинув звинувачення, що країна підтримує Росію у її війні в Україні: "Рішення ОПЕК+ було прийнято одноголосно винятково з економічних причин". В Ер-Ріяді раніше також заявили, що "Саудівська Аравія не політизує нафту чи нафтові рішення".
При цьому днями президент України Володимир Зеленський написав у Telegram, що спілкувався зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом: "Обговорили взаємодію у справі звільнення українських військовополонених. Також поспілкувалися про надання Україні макрофінансової підтримки. Вдячний за підтримку територіальної цілісності України та нашої резолюції в ГА ООН".
У статті використано матеріали CNN, Reuters
Війна в Україні може додати до кількості голодуючих у світі ще 70 мільйонів людей - Блінкен
Держсекретар Ентоні Блінкен оприлюднив заяву з нагоди Всесвітнього дня продовольства, наголосивши, що «продовольчі системи та глобальна продовольча безпека переживають критичний момент».
Блінкен зауважив, що на початку 2022 року понад 190 мільйонів людей опинилися у стані гострої продовольчої нестабільності. Війна в Україні може додати до цієї кількості ще 70 мільйонів людей.
Держсекретар зазначив, що конфлікти призводять до немислимих наслідків голоду, а насильство унеможливлює доступ до харчів для найбільш нужденних.
«Сукупність наслідків глобальної пандемії, зростання тиску кліматичної кризи, високі ціни на енергоносії та добрива, а також збройні конфлікти, включаючи агресивну війну Росії проти України, порушили виробництво та ланцюжки поставок і призвели до різкого зниження продовольчої безпеки у світі, особливо для найбільш вразливих верств населення», - йдеться в заяві Блінкена, розміщеній на сайті Державного департаменту.
На початку нинішнього року США головували на Саміті з продовольчої безпеки в ООН, на якому було прийнято Дорожню карту з глобальної продовольчої безпеки. Понад 100 країн підтримали ініціативу, яка містить сім кроків, в тому числі збільшення виробництва добрив та інвестування у стійке до кліматичних змін сільське господарство.
Минулого місяця на Генеральній Асамблеї ООН президент Джо Байден оголосив про виділення понад $2,9 млрд нової допомоги для вирішення проблеми відсутності продовольчої безпеки у світі, на додаток до вже виділених цього року $6,9 млрд на підтримку глобальної продовольчої безпеки.
«Ні у кого не залишилося сумнівів у тому, що продовольча безпека – це питання, яке потребує негайного вирішення у всьому світі. Тому в цей Всесвітній день продовольства ми маємо бути вірними його призначенню – "Не залишимо нікого позаду", тому що здоров'я, стабільність та благополуччя всіх нас залежать від продовольчої безпеки, яку ми будуємо разом».
Примусові депортації українців на Херсонщині - ймовірні етнічні чистки РФ і порушення Конвенції про запобігання геноциду - ISW
Росія продовжує проводити масові примусові депортації, що ймовірно становлять цілеспрямовані етнічні чистки на додачу до порушення Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
"Віце-прем'єр-міністр Росії Марат Хуснуллін 14 жовтня заявив, що «кілька тисяч» дітей з Херсонської області «вже перебувають в інших регіонах Росії, відпочивають у будинках відпочинку та дитячих таборах». Як раніше повідомляв ISW, російська влада відкрито визнала передачу дітей з окупованих територій України на усиновлення до російських сімей у спосіб, який може становити порушення Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього".
"Крім того, російська влада може брати участь у ширшій кампанії етнічних чисток шляхом депопуляції української території через депортації і повторне заселення українських міст завезеними російськими громадянами", що "узгоджується з повідомленнями про насильницьку депортацію та усиновлення українських дітей, а також повідомленнями українських джерел про те, що проекти реконструкції Маріуполя призначені для розміщення «десятків тисяч росіян», які переїдуть до Маріуполя", - йдеться у звіті.
Окупаційна російська влада Херсона днями звернулась до керівництва Росії з проханням "про допомогу в організації" виїзду жителів окупованої частини Херсонщини до сусідньої Росії "для відпочинку і навчання".
В коментарі для Радіо Свобода депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив, що окупованій частині Херсонської області відбувається "примусова депортація" до окупованого Росією Криму.
На початку жовтня президент України Володимир Зеленський у зверненні до учасників сесії Генасамблеї Організації американських держав у Лімі заявив, що з початку повномасштабного російського вторгнення понад 1,6 мільйона українців примусово депортовані в Росію.
У статті використано матеріали "Радіо Свобода"
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