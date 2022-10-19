В США відреагували на заяви Кремля про «воєнний стан». ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. В Кремлі заявили про запровадження воєнного стану на території тимчасово окупованих Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областях. Як на такий крок відреагували в адміністрації США? Український ветеранський фонд переймає американський досвід комплексної реабілітації воїнів. Яку підтримку надають ветеранам в Україні – інтерв’ю з виконавчою директоркою фонду Наталією Калмиковою. Агресія Москви призвела до рекордного придушення свободи в інтернеті - «Дім свободи». В Нью-Йорку відбувся благодійний концерт на підтримку України.