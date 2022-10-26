Брифінг Голосу Америки. NASAMS готові для передачі Україні - виробник

Брифінг Голосу Америки - наживо. Виробик систем ППО NASAMS заявив, що перші системи вже готові для передачі Україні. Крім цього, говоримо також про притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.