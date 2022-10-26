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Час-Time

Вибори в США та підтримка України: що важливо знати. ЧАС-ТАЙМ

Вибори в США та підтримка України: що важливо знати. ЧАС-ТАЙМ
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Вибори в США та підтримка України: що важливо знати. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Дві перші системи протиповітряної оборони NASAMS вже виготовлені та готові до передачі Україні. Чи можуть громадяни США українського походження вплинути на результати виборів та чого чекати від нового складу Конгресу у плані підтримки України: інтерв’ю з президентом Українського Конгресового Комітету Америки Андрієм Футеєм. На якій платформі балотується у Конгрес США народжена в Одесі Анжела Грабовська – інтерв’ю. «Штаб Бандери»: подруги зі штату Нью-Джерсі збирають допомогу для українських воїнів. «Вивозимо людей з під обстрілів»: історія волонтерів, які евакують цивільних на Харківщині.

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