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Час-Time

Як в США коментують призупинку участі РФ в зерновій угоді. ЧАС-ТАЙМ

Як в США коментують призупинку участі РФ в зерновій угоді. ЧАС-ТАЙМ
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Як в США коментують призупинку участі РФ в зерновій угоді. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Представники ООН, України і Туреччини заявили, що надалі працюють задля експорту українського збіжжя - попри заяви Росії про припинення своєї участі в зерновій угоді. Як це коментують в адміністрації США.

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