Як в США коментують призупинку участі РФ в зерновій угоді. ЧАС-ТАЙМ

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Проміжні вибори у США та підтримка України: ексклюзивне інтерв’ю з конгресменом Адамом Кінзінгером. Про фронтове життя та мрії після війни: історії українських добровольців. Все більше естонців здобувають військові навички, щоб у разі необхідності захищати і свою країну. Путін, Кадиров, російські пропагандисти: як пройшов парад монстрів на Гелловін в Лос-Анджелесі.