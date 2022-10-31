Проміжні вибори у США та підтримка України: ексклюзивне інтерв’ю з конгресменом Адамом Кінзінгером. Про фронтове життя та мрії після війни: історії українських добровольців. Все більше естонців здобувають військові навички, щоб у разі необхідності захищати і свою країну. Путін, Кадиров, російські пропагандисти: як пройшов парад монстрів на Гелловін в Лос-Анджелесі.
Як в США коментують призупинку участі РФ в зерновій угоді. ЧАС-ТАЙМ
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жовтень 27, 2022
Чи нададуть США Україні ракети більшої дальності? ЧАС-ТАЙМ
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жовтень 26, 2022
Вибори в США та підтримка України: що важливо знати. ЧАС-ТАЙМ
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жовтень 24, 2022
Реакції в США на заяви Росії щодо «брудної бомби». ЧАС-ТАЙМ
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