Удари Росії по українських містах – реакції Заходу. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Представники ООН, України і Туреччини заявили, що надалі працюють задля експорту українського збіжжя - попри заяви Росії про припинення своєї участі в зерновій угоді. Сполучені Штати активно вітали підписання зернової угоди - як в адмінстрації США коментують те, що Росія припинила в ній участь? Як на Заході реагують на удари Росії по українських містах?
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