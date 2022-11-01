Удари Росії по українських містах – реакції Заходу. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Представники ООН, України і Туреччини заявили, що надалі працюють задля експорту українського збіжжя - попри заяви Росії про припинення своєї участі в зерновій угоді. Сполучені Штати активно вітали підписання зернової угоди - як в адмінстрації США коментують те, що Росія припинила в ній участь? Як на Заході реагують на удари Росії по українських містах?