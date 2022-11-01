Брифінг Голосу Америки. Заступниця Держсекретаря США в Києві - яка мета її візиту?

Брифінг Голосу Америки - наживо. Заступниця Державного секретаря США Карін Донфрід прибула до Києва. З ким вона зустрінеться і яка мета її візиту? Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.