Брифінг Голосу Америки. Заступниця Держсекретаря США в Києві - яка мета її візиту?
Брифінг Голосу Америки - наживо. Заступниця Державного секретаря США Карін Донфрід прибула до Києва. З ким вона зустрінеться і яка мета її візиту? Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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