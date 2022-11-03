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Студія Вашингтон

Нові санкції Великої Британії проти олігархів РФ. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Нові санкції Великої Британії проти олігархів РФ. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Нові санкції Великої Британії проти олігархів РФ. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Велика Британія запровадила санкції проти чотирьох російських олігархів - за допомогу Путіну в мобілізації російської промисловості на підтримку війни в Україні.

Таким чином Британія збільшує економічний тиск на Путіна, і робитиме це поки Україна не переможе, повідомили в Міністерстві закордонних справ країни.

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