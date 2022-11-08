«І в республіканців, і в демократів є найпотужніші голоси на підтримку України», каже радник Байдена

Радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван напередодні голосування на проміжних виборах у Конгрес висловив думку, що у Вашингтоні збережеться потужна двопартійна підтримка України незалежно від результатів виборів.

«Я вважаю, що на (Капітолійському) пагорбі і далі є потужна підтримка забезпечення України необхідними ресурсами», - сказав Джейк Салліван під час обговорення в аналітичному центрі Council on Foreign Relations (Рада з міжнародних відносин) 7 листопада.

Підтримка України з боку США далі буде непохитною.

Салліван заявив, що відкидає песимістичні передбачення, що можлива зміна розкладу сил Демократичної чи Республіканської партії у Палаті представників та у Сенаті призведе до «затягування шворок на гаманці» тобто можливо зменшення фінансування допомоги українцям для оборони від російської агресії.

«Деякі найпотужніші голоси на підтримку України лунають з боку Республіканців. Деякі найпотужніші - з боку Демократів. І, так, можливо зростає кількість голосів, які піднімають запитання, але це і далі буде дуже явна меншість», - сказав радник.

Він наполягав, що підтримка України з боку США залишатиметься «рішучою і непохитною» незалежно від того, якими будуть результати виборів 8 листопада.

За підрахунками дослідників німецького Кільського інституту світової економіки щодо обсягів військової, гуманітарної і фінансової допомоги України США далеко випереджають інші держави.

Тим часом у перерахунку щодо валового внутрішнього продукту країн найбільше на підтримку українцям виділяють Латвія - 0,9% та Естонія - 08,% за якими йде Польща - 0,5%; в той час як допомога США, а також Великобританії для Україні складає приблизно 0,2% американського і британського ВВП.

Кільський інститут нарахував, що загалом за період з 24 січня до 3 жовтня 2022 року урядова підтримка України з боку США сягнула 52,3 мільярдів євро, з боку країн та установ Європейського Союзу - 29,2 мільярди євро і від інших країн - 12,3 мільярди євро.

Контакти з Москвою



Джейк Салліван 7 листопада також підтвердив, що адміністрація Байдена на тлі російської війни в Україні зберігає контакти і час від часу веде розмови з чільними представниками влади у Москві.

Він сказав, що американська адміністрація використовувала такі розмови зокрема, щоб «зменшити ризик і донести наслідки потенційного використання ядерної зброї».

Салліван сказав, що не буде розкривати, з ким саме він розмовляв, щоб «захистити ті канали».

Але американська газета Wall Street Journal повідомляла, посилаючись на неназваних посадовців у Вашингтоні, що Салліван впродовж минулих місяців розмовляв з помічником президента Путіна секретарем Ради безпеки Росії Ніколаєм Патрушевим.

Минулого тижня Джейк Салліван здійснив несподіваний візит до Києва, де зустрічався з президентом Володимиром Зеленським.

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