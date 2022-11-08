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«І в республіканців, і в демократів є найпотужніші голоси на підтримку України», каже радник Байдена
Радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван напередодні голосування на проміжних виборах у Конгрес висловив думку, що у Вашингтоні збережеться потужна двопартійна підтримка України незалежно від результатів виборів.
«Я вважаю, що на (Капітолійському) пагорбі і далі є потужна підтримка забезпечення України необхідними ресурсами», - сказав Джейк Салліван під час обговорення в аналітичному центрі Council on Foreign Relations (Рада з міжнародних відносин) 7 листопада.
Підтримка України з боку США далі буде непохитною.Джейк Салліван
Салліван заявив, що відкидає песимістичні передбачення, що можлива зміна розкладу сил Демократичної чи Республіканської партії у Палаті представників та у Сенаті призведе до «затягування шворок на гаманці» тобто можливо зменшення фінансування допомоги українцям для оборони від російської агресії.
«Деякі найпотужніші голоси на підтримку України лунають з боку Республіканців. Деякі найпотужніші - з боку Демократів. І, так, можливо зростає кількість голосів, які піднімають запитання, але це і далі буде дуже явна меншість», - сказав радник.
Він наполягав, що підтримка України з боку США залишатиметься «рішучою і непохитною» незалежно від того, якими будуть результати виборів 8 листопада.
За підрахунками дослідників німецького Кільського інституту світової економіки щодо обсягів військової, гуманітарної і фінансової допомоги України США далеко випереджають інші держави.
Тим часом у перерахунку щодо валового внутрішнього продукту країн найбільше на підтримку українцям виділяють Латвія - 0,9% та Естонія - 08,% за якими йде Польща - 0,5%; в той час як допомога США, а також Великобританії для Україні складає приблизно 0,2% американського і британського ВВП.
Кільський інститут нарахував, що загалом за період з 24 січня до 3 жовтня 2022 року урядова підтримка України з боку США сягнула 52,3 мільярдів євро, з боку країн та установ Європейського Союзу - 29,2 мільярди євро і від інших країн - 12,3 мільярди євро.
Контакти з Москвою
Джейк Салліван 7 листопада також підтвердив, що адміністрація Байдена на тлі російської війни в Україні зберігає контакти і час від часу веде розмови з чільними представниками влади у Москві.
Він сказав, що американська адміністрація використовувала такі розмови зокрема, щоб «зменшити ризик і донести наслідки потенційного використання ядерної зброї».
Салліван сказав, що не буде розкривати, з ким саме він розмовляв, щоб «захистити ті канали».
Але американська газета Wall Street Journal повідомляла, посилаючись на неназваних посадовців у Вашингтоні, що Салліван впродовж минулих місяців розмовляв з помічником президента Путіна секретарем Ради безпеки Росії Ніколаєм Патрушевим.
Минулого тижня Джейк Салліван здійснив несподіваний візит до Києва, де зустрічався з президентом Володимиром Зеленським.
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Очільник МЗС Індії їде до Росії. Серед питань - війна в Україні, кажуть оглядачі
Міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар їде до Москви для переговорів, які, як очікується, стосуватимуться економічних і політичних питань.
Дводенний візит, під час якого індійський міністр зустрінеться зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим і віце-прем’єр-міністром і міністром торгівлі та промисловості Денисом Мантуровим, стане першим візитом високопоставленого індійського чиновника в Росію після вторгнення Москви в Україну у лютому.
Аналітики кажуть, що хоча увагу прикуто до порівняно м’якої позиції Індії щодо вторгнення Росії та тому, що Індія продовжує купувати дешеву російську нафту та вугілля, незважаючи на санкції Заходу, Нью-Делі також використовує свої важелі впливу, щоб підкреслити необхідність припинення бойових дій.
Напередодні візиту, що починається в понеділок, речник Міністерства закордонних справ Індії Аріндам Багчі сказав журналістам, що Індія завжди наголошувала на необхідності повернутися до дипломатії та діалогу для вирішення конфлікту. "Я впевнений, що міністр закордонних справ, безумовно, повторить це", - сказав він минулого тижня.
Міністр «розгляне економічні елементи», а також обговорить «регіональні і міжнародні події», - сказав Багчі.
Індія публічно не звинуватила Росію у війні та утрималася в ООН при голосуванні за резолюцію що засуджує агресію Москви, але вона неодноразово заявляла, що виступає проти конфлікту, і висловлювала стурбованість насильством.
«Ми вважаємо, що конфлікт не служить інтересам нікого - ані учасників, ані власне міжнародної спільноти», — сказав міністр закордонних справ Джайшанкар на прес-конференції під час візиту до Австралії минулого місяця.
У вересні прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді сказав російському президенту Володимиру Путіну на полях регіонального саміту в Самарканді, що «сьогоднішня епоха не є епохою війни, і я говорив з вами по телефону про це, що демократія, дипломатія та діалог - це речі, які стосуються світу".
Моді сказав, що світ стикається з серйозними проблемами, зокрема продовольчою та енергетичною кризами, які особливо сильно вдарили по країнах, що розвиваються.
«Індія знову наголошуватиме на необхідності вирішення, політичного врегулювання під час візиту, тому що це не може бути безкінечний конфлікт, — сказав Харш Пант, керівник програми стратегічних досліджень у Observer. Дослідницький фонд у Нью-Делі. - Оскільки Індія не хоче публічно закликати Росію, приватні розмови, безумовно, дозволять [це] зробити».
Війна проти України поставила перед Індією величезний виклик, намагаючись збалансувати свої десятирічні відносини з Росією та зростаючі зв’язки із Заходом. Вона не хоче протистояти жодній зі сторін — Росія є величезним постачальником зброї, тоді як занепокоєння щодо агресивного Китаю спонукало Індію зміцнити стратегічні зв’язки зі Сполученими Штатами та співпрацювати в рамках “Четверки”, що об’єднує Японію, Австралію, США та Індію.
Однак, на відміну від партнерів по “Четвірці”, Нью-Делі відмовився підтримати санкції чи запровадити власні проти Москви. Індія також виправдовує більші закупівлі нафти з Москви за зниженими цінами — Індія неодноразово заявляла, що приймає рішення, виходячи зі своїх національних інтересів, і як великий імпортер нафти та вугілля, її народ потребує доступу до дешевшої нафти.
За місцевими повідомленнями, Росія стала найбільшим постачальником нафти в Індію в жовтні, обігнавши традиційних постачальників, Саудівську Аравію та Ірак.
Однак, оскільки війна в Україні триває, Індія все більше не бажає відмежовуватись від західних країн.
“Хоча Нью-Делі наразі зміг пояснити західним партнерам свою позицію, це вікно можливостей не вічне, і чим довже триває війна, тимменше простору для маневру Індії", - сказав Пант.
Але в той же час гарні зв'язки Нью-Делі з Москвою також є важелем впливу, кажуть оглядачі. «Індія, видається, залишається однією з небагатьох країн, яка користується певним рівнем довіри обох сторін, тому існує ймовірність того, що Індія може відігравати більш активну роль, ніж у минулому, у будь-яких потенційних зусиллях щодо вирішення конфлікту. Вірність цих припущень перевірить теперішній візит», - сказав він.
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