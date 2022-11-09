Перші підсумки проміжних виборів у США. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. В США триває підрахунок голосів проміжних виборів до Конгресу та інших органів влади, які відбулися 8 листопада. Якими є попередні результати цих виборів. Як в Європі реагують на результати голосування у США. Українські урядовці, законодавці та громадяни сподіваються, що незалежно від того, хто візьме контроль у Конгресі, підтримка США триватиме. Президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер: про перспективи нових інвестицій в Україну та прогнози щодо інвестиційного клімату. Що стоїть за ядерною стратегією Кремля: інтерв’ю з колишньою високопосадовицею Пентагону Деброю Кейган.
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