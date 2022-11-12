Випуски
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листопад 12, 2022
ЗСУ звільнили майже всю Миколаївську область. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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листопад 11, 2022
Реакція Вашингтона на останні події навколо Херсона. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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листопад 10, 2022
В Україні уважно стежать за виборами у США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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листопад 08, 2022
День виборів в США. Як голосують американці. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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листопад 08, 2022
Що може змінитися для України після виборів у США? СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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листопад 05, 2022
Новий пакет допомоги США і подальша підтримка України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН