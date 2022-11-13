Британська розвідка пояснила повернення до шкіл Росії курсу військової підготовки

Поверненням до шкіл курсу військової підготовки російська влада прагне збільшити кількість учасників для мобілізації та призову, а також прищепити населенню ідеологію патріотизму та довіри до державних установ – йдеться в недільному дописі Міністерства оборони Великобританії, яке посилається на дані розвідки.

«9 листопада 2022 року міністр освіти Сергій Кравцов заявив, що військова підготовка повернеться до російських шкіл із вересня 2023 року…Російські офіційні особи намагалися відновити це навчання в 2014 році після вторгнення Росії в Крим. Було сподівання, що ініціатива покращить якість призовників. Через вісім років мало що змінилося, і якість російських призовників залишається поганою, з низьким моральним духом і обмеженою підготовкою», - йдеться у повідомленні Міністерства оборони.

Розвідка пише, що розробка навчальної програми буде завершена до кінця 20222 року, після чого вона пройде процес затвердження. Міноборони Росії підтримало цей крок та заявило, що на курс має бути виділено не менше 140 годин на рік.

«Ймовірно, ця підготовка має на меті підготувати студентів до військових навичок, коли вони наближаються до призовного віку, а також збільшити кількість учасників для мобілізації та призову. Ця ініціатива також, ймовірно, буде частиною більш широкого проекту з прищеплення російському населенню ідеології патріотизму та довіри до державних інститутів».

Подібна програма, за якою учні проходили обов’язкову військову підготовку, існувала за радянських часів, вона закінчилася в 1993 році. Програма включала підготовку до хімічної або ядерної атаки, надання першої допомоги та досвід поводження та стрільби з автоматів Калашникова.