Демократи зберегли контроль над Сенатом

Демократична партія зберегла контроль над Сенатом США в суботу ввечері після переобрання сенаторки-демократки Кетрін Кортес Масто в Неваді, що дало демократам 50 місць проти 49 місць у республіканців.

Кортес Масто перемогла кандидата від республіканців Адама Лаксальта, колишнього генерального прокурора Невади, і виграв.

«Я не здивований явкою. Я неймовірно задоволений явкою», – сказав президент Джо Байден у Пномпені, Камбоджі, де зустрічається з лідерами Асоціації держав Південно-Східної Азії.

«Я вважаю, що це відображення якості наших кандидатів. ... Я з нетерпінням чекаю на наступні два роки», – сказав він.

Завдяки перемогам Кортес Масто і сенатора-демократа Марка Келлі в Аризоні, за підрахунками Associated Press, демократи тепер контролюють 50 місць у Сенаті.

Останній штат, який не визначив переможця - Джорджія. Ця гонка буде вирішена під час другого туру виборів 6 грудня між сенатором-демократом Рафаелем Ворноком і його суперником від Республіканської партії, колишнім футболістом Гершелем Вокером.

Навіть якщо Вокер переможе, що також дасть республіканцям 50 зі 100 місць у Сенаті, демократи будуть контролювати цей орган, оскільки віце-президентка Камала Харріс, члегкиня демократичної партії може віддавати свій голос, вирішивши нічию.

Контроль Палати представників все ще вирішується, оскільки остаточні підрахунки голосів ще не опубліковані в багатьох округах, переважно в західних штатах. «Ми можемо виграти», — сказав Байден. «Чи виграємо ми, ще невідомо».

Бюлетені, надіслані поштою в день виборів, можуть бути підраховані в Неваді, якщо вони були отримані до суботи. Підрахунок усіх бюлетенів у цьому штаті має бути завершений до четверга.

Співробітники виборчої комісії в Аризоні також продовжують підраховувати бюлетені, щоб визначити результат боротьби за посаду губернатора, а також за три місця в Палаті представників.

Карі Лейк, кандидат у губернатори штату від Республіканської партії, звинуватив представників виборчої комісії в окрузі Марікопа, найбільш населеному штаті Аризона, у навмисному затягуванні підрахунку голосів, щоб створити враження, що демократи справляються краще, ніж вони є насправді.

Республіканський голова наглядової ради округу Білл Гейтс відкинув звинувачення, заявивши, що співробітники працюють від 14 до 18 годин на день і продовжуватимуть це робити до вихідних.

«Так все працює в Аризоні протягом десятиліть», — сказав він, додавши: «Ми робимо все, що в наших силах, і досі зберігаємо точність».

У боротьбі за контроль над Палатою представників республіканці наблизилися до перемоги, але ще не досягли більшості місць.

Виглядає, станом на неділю республіканці мають 211 місць у Палаті представників, де для більшості потрібно 218. За даними The Associated Press, підрахунок голосів триває, демократи отримали 204 місця, 20 крісел залишаються невизначеними.

Республіканці кажуть, що вони впевнені, що здобудуть більшість у Палаті представників, хоча вони висловлюють занепокоєння тим, що розмір їхньої політичної переваги над демократами, швидше за все, буде набагато меншим, ніж прогнози перед виборами, які передбачали «червону хвилю» переможців республіканців в Палати представників.

Якщо республіканці справді візьмуть контроль над Палатою представників, це дасть їм право вето на порядок денний президента Джо Байдена та можливість проводити розслідування щодо дій адміністрації.

У середу Байден охарактеризував свою Демократичну партію як таку, що позмагалась з республіканцями краще, ніж очікувалося, і оголосив, що запросить лідерів обох партій до Білого дому після того, як він повернеться із зустрічі G-20 в Індонезії, щоб обговорити, як працювати разом над пріоритетами в економіці та національній безпеці.

Яким би не був остаточний результат, Байден сказав, що вибори, проведені лише з незначними суперечками по всій країні, були хорошим днем для Америки.

«Наша демократія пройшла випробування в останні роки, але своїми голосами американський народ висловився і ще раз довів, що демократія — це те, ким ми є», — сказав він.