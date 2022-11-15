Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Час-Time

Cвітові лідери реагують на атаку по Україні. ЧАС-ТАЙМ

Cвітові лідери реагують на атаку по Україні. ЧАС-ТАЙМ
Embed
Cвітові лідери реагують на атаку по Україні. ЧАС-ТАЙМ

No media source currently available

0:00 0:29:59 0:00
Direct link

В ефірі Час-Тайм. Майже 100 ракет - наймасовіший обстріл з початку повномасштабного вторгнення Росії. Перший день саміту «Групи 20» в Індонезії. Якою була реакція країн G20 на масові російські обстріли України? Польські ЗМІ повідомляють про вибух у Любельському воєводстві неподалік українського кордону – що це може означати для НАТО? Інтерв’ю із прес-офіцером полку «Азов» Дмитром Козацьким – про перебування в оточенні російських військ, полон та фотографії. У той час як Росія посилює свої атаки на Україну, Естонці із занепокоєнням дивляться у бік свого російського сусіда.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG