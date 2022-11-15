Cвітові лідери реагують на атаку по Україні. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Майже 100 ракет - наймасовіший обстріл з початку повномасштабного вторгнення Росії. Перший день саміту «Групи 20» в Індонезії. Якою була реакція країн G20 на масові російські обстріли України? Польські ЗМІ повідомляють про вибух у Любельському воєводстві неподалік українського кордону – що це може означати для НАТО? Інтерв’ю із прес-офіцером полку «Азов» Дмитром Козацьким – про перебування в оточенні російських військ, полон та фотографії. У той час як Росія посилює свої атаки на Україну, Естонці із занепокоєнням дивляться у бік свого російського сусіда.
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