США надалі надаватимуть Україні необхідну допомогу. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні у Студії Вашингтон. В Білому домі відреагували на атаку по Україні. Вашингтон переконаний – лише українському президенту вирішувати про те, коли розпочинати діалог із росіянами та за яких умов. Інтерв’ю із Джоном Кірбі. Генсек НАТО Єнс Столтенберґ: не можна недооцінювати Росію.