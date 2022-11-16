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Студія Вашингтон

США надалі надаватимуть Україні необхідну допомогу. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

США надалі надаватимуть Україні необхідну допомогу. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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США надалі надаватимуть Україні необхідну допомогу. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні у Студії Вашингтон. В Білому домі відреагували на атаку по Україні. Вашингтон переконаний – лише українському президенту вирішувати про те, коли розпочинати діалог із росіянами та за яких умов. Інтерв’ю із Джоном Кірбі. Генсек НАТО Єнс Столтенберґ: не можна недооцінювати Росію.

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