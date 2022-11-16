США надалі надаватимуть Україні необхідну допомогу. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні у Студії Вашингтон. В Білому домі відреагували на атаку по Україні. Вашингтон переконаний – лише українському президенту вирішувати про те, коли розпочинати діалог із росіянами та за яких умов. Інтерв’ю із Джоном Кірбі. Генсек НАТО Єнс Столтенберґ: не можна недооцінювати Росію.
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листопад 15, 2022
Голосування Генасамблеї ООН щодо репарацій Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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листопад 12, 2022
ЗСУ звільнили майже всю Миколаївську область. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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листопад 11, 2022
Реакція Вашингтона на останні події навколо Херсона. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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листопад 10, 2022
В Україні уважно стежать за виборами у США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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листопад 08, 2022
День виборів в США. Як голосують американці. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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листопад 08, 2022
Що може змінитися для України після виборів у США? СТУДІЯ ВАШИНГТОН