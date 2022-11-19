Жителі села у Польщі оговтуються від падіння ракети. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні у Студії Вашингтон. Українські експерти вже працюють на місці падіння ракети у Польщі, де загинули двоє людей. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він пообіцяв – Україна буде продовжувати співпрацю з Польщею у відкритому та конструктивному ключі, як це роблять найближчі друзі. Тим часом громада села Пшеводув, де впала ракета, досі оговтується від інциденту. Мирослава Гонгадзе вирушила туди й поспілкувалась з місцевими жителями.
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