Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Студія Вашингтон

Жителі села у Польщі оговтуються від падіння ракети. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Жителі села у Польщі оговтуються від падіння ракети. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Embed
Жителі села у Польщі оговтуються від падіння ракети. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

No media source currently available

0:00 0:04:58 0:00
Direct link

Сьогодні у Студії Вашингтон. Українські експерти вже працюють на місці падіння ракети у Польщі, де загинули двоє людей. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він пообіцяв – Україна буде продовжувати співпрацю з Польщею у відкритому та конструктивному ключі, як це роблять найближчі друзі. Тим часом громада села Пшеводув, де впала ракета, досі оговтується від інциденту. Мирослава Гонгадзе вирушила туди й поспілкувалась з місцевими жителями.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG