"Ви граєте з вогнем!" - директор МАГАТЕ про вибухи біля ЗАЕС

На території Запорізької атомної електростанції 19 і 20 листопада пролунало понад потужних вибухів, повідомляє Міжнародна агенція з атомної енергетики.

"Посилаючись на інформацію, надану керівництвом станції, команда МАГАТЕ повідомила, що на майданчику ЗАЕС були пошкоджені деякі будівлі, системи та обладнання, але поки що жодне з них не є критичним для ядерної безпеки. Повідомлень про постраждалих немає", - зазначає ораганізація.

"Новини від нашої команди вчора та сьогодні вранці надзвичайно тривожні. На майданчику цієї великої атомної електростанції сталися вибухи, що абсолютно неприпустимо. Хто б не стояв за цим, це має бути негайно припинено. Як я вже багато разів казав, ви граєтесь із вогнем!" - заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі.

Він вкотре наголосив на необхідності якнайшвидше запровадити зону ядерної безпеки навколо ЗАЕС: "Я не здамся, поки ця зона не стане реальністю. «Триваючі, як виглядає, обстріли демонструють, що вона потрібна більше, ніж будь-коли», - заявив він". Як пише Радіо Свобода, ідею щодо демілітаризації зони навколо станції поділяють Україна, представники Євросоюзу та США. Росія виступає проти цієї пропозиції, оскільки, як стверджують у російському МЗС, "це зробить електростанцію ще більш уразливою".

Як повідомляє українська національна енергетична корпорація "Енергоатом", характер пошкодженого обладнання ЗАЕС свідчить про те, що російські сили "вивели з ладу саме ту інфраструктуру, яка була необхідна для запуску енергоблоків 5 та 6 і відновлення виробництва електроенергії ЗАЕС для потреб України".

Російськими силами, "що захопили ЗАЕС і використовують її як власну військову базу, було заблоковано підготовку енергоблоків для виведення на мінімальний рівень потужності", заявляють в "Енергоатомі".

До російської війни від 24 лютого ЗАЕС виробляла п'яту частину всієї електрики в Україні, нагадує Reuters. Реактори станції, захопленої у березні росіянами, зупинені, але існує ризик того, що ядерне паливо може перегрітися, якщо електроенергія, яка приводить в дію системи охолодження, буде відключена. Обстріли неодноразово обривали лінії електропередач. Кремль звинувачує в обстрілах Київ.

У п'ятницю прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що після російських ракетних атак майже половина енергосистеми України виведена з ладу. Напередодні голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький написав у Facebook, що ситуація в українській енергосистемі є "найсерйознішою за всю історію", але керованість системою зберігається.

Тим часом, прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України повідомляє, що російські спецслужби планують провокації на білоруських об’єктах критичної інфраструктури, а звинуватити у терактах планують Україну та НАТО.

"Відомо, що найближчим часом на території Білорусі заплановано проведення низки терактів – штучно спровокованих техногенних катастроф на об’єктах критичної інфраструктури. Місце проведення імовірних «інцидентів» – території, котрі межують із кордонами країн ЄС та України, зокрема Гродненської та Брестської областей. Одна з головних цілей – білоруська атомна електростанція «Островець»", – йдеться в повідомленні.