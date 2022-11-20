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"Ви граєте з вогнем!" - директор МАГАТЕ про вибухи біля ЗАЕС
На території Запорізької атомної електростанції 19 і 20 листопада пролунало понад потужних вибухів, повідомляє Міжнародна агенція з атомної енергетики.
"Посилаючись на інформацію, надану керівництвом станції, команда МАГАТЕ повідомила, що на майданчику ЗАЕС були пошкоджені деякі будівлі, системи та обладнання, але поки що жодне з них не є критичним для ядерної безпеки. Повідомлень про постраждалих немає", - зазначає ораганізація.
"Новини від нашої команди вчора та сьогодні вранці надзвичайно тривожні. На майданчику цієї великої атомної електростанції сталися вибухи, що абсолютно неприпустимо. Хто б не стояв за цим, це має бути негайно припинено. Як я вже багато разів казав, ви граєтесь із вогнем!" - заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі.
Він вкотре наголосив на необхідності якнайшвидше запровадити зону ядерної безпеки навколо ЗАЕС: "Я не здамся, поки ця зона не стане реальністю. «Триваючі, як виглядає, обстріли демонструють, що вона потрібна більше, ніж будь-коли», - заявив він". Як пише Радіо Свобода, ідею щодо демілітаризації зони навколо станції поділяють Україна, представники Євросоюзу та США. Росія виступає проти цієї пропозиції, оскільки, як стверджують у російському МЗС, "це зробить електростанцію ще більш уразливою".
Як повідомляє українська національна енергетична корпорація "Енергоатом", характер пошкодженого обладнання ЗАЕС свідчить про те, що російські сили "вивели з ладу саме ту інфраструктуру, яка була необхідна для запуску енергоблоків 5 та 6 і відновлення виробництва електроенергії ЗАЕС для потреб України".
Російськими силами, "що захопили ЗАЕС і використовують її як власну військову базу, було заблоковано підготовку енергоблоків для виведення на мінімальний рівень потужності", заявляють в "Енергоатомі".
До російської війни від 24 лютого ЗАЕС виробляла п'яту частину всієї електрики в Україні, нагадує Reuters. Реактори станції, захопленої у березні росіянами, зупинені, але існує ризик того, що ядерне паливо може перегрітися, якщо електроенергія, яка приводить в дію системи охолодження, буде відключена. Обстріли неодноразово обривали лінії електропередач. Кремль звинувачує в обстрілах Київ.
У п'ятницю прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що після російських ракетних атак майже половина енергосистеми України виведена з ладу. Напередодні голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький написав у Facebook, що ситуація в українській енергосистемі є "найсерйознішою за всю історію", але керованість системою зберігається.
Тим часом, прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України повідомляє, що російські спецслужби планують провокації на білоруських об’єктах критичної інфраструктури, а звинуватити у терактах планують Україну та НАТО.
"Відомо, що найближчим часом на території Білорусі заплановано проведення низки терактів – штучно спровокованих техногенних катастроф на об’єктах критичної інфраструктури. Місце проведення імовірних «інцидентів» – території, котрі межують із кордонами країн ЄС та України, зокрема Гродненської та Брестської областей. Одна з головних цілей – білоруська атомна електростанція «Островець»", – йдеться в повідомленні.
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- Голос Америки
Польща захищає своє рішення не впускати Лаврова на засідання ОБСЄ
Польща, яка головує в Організації з безпеки та співпраці в Європі, захищає своє рішення не надавати візу російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову для участі у міністерській зустрічі ОБСЄ, що відбудеться у Лодзі на початку грудня.
У суботу ротаційне президентство Польщі в ОБСЄ заявило у твіттері, що Росія своєю війною проти України руйнує основи ОБСЄ.
«Рішення Росії, як держави-учасниці ОБСЄ вести неспровоковану повномасштабну загарбницьку війну проти України є безпрецедентним кроком. Протягом усього цього року Москва замість того, щоб працювати над зміцненням ОБСЄ, наполегливо руйнувала її основи», – мовиться у польському тівіті.
Цими словами Польські дипломати відповіли на заяву російського МЗС, яке назвало «безпрецедентним» і «провокаційним» рішення Варшави відмовити Сергію Лаврову в участі у засіданні міністрів закордонних справ головної безпекової організації Європи, що відбудеться 1-2 грудня в Лодзі, місті в центральній Польщі.
У заяві російського МЗС також сказано, що рішення Польщі є «несумісним зі статусом голови організації, в якій 57 країн беруть участь як суверенні та незалежні держави в умовах повної рівності».
Пізніше у російському МЗС повідомили, що замість Лаврова російську делегацію на засіданні в Лодзі очолить постійний представник Російської Федерації при ОБСЄ Олександр Лукашевич.
Як повідомило агентство AFP, з посиланням на джерело в польському ротаційному головуванні, до складу російської делегації не повинні входити «люди, які потрапили під санкції Європейського Союзу» після російського наступу на Україну 24 лютого, зокрема Сергій Лавров.
ОБСЄ, що має штаб-квартиру у Відні, була заснована в 1975 році в розпал холодної війни для сприяння діалогу між Заходом і радянським блоком.
У Польщі поховали одно з загиблих від вибуху поблизу українського кордону
Суперечка між польськими і російськими дипломатами відбуваються на тлі інциденту в східній Польщі, де у вівторок двоє людей загинули в результаті вибуху ракети поблизу кордону з Україною.
У суботу відбувся похорон 62-річного начальника складу Богуслава Воса, одного з двох жителів невеликого села Пшеводова, який загинув у результаті вибуху ракети.
Як повідомляє агентство АР, за попередніми оцінками, найімовірніше, ракета потрапила на територію Польщі, коли українські сили ППО захищалася від шквалу російських ракет, спрямованих на енергетичну інфраструктуру України.
Офіційні особи з Польщі, НАТО та Сполучених Штатів заявили, що незважаючи на те, що ракета, найімовірніше, не була російською, вони вважають, що Росія винна у загибелі поляків, тому що українська ракета не потрапила б до Польщі, якби Україна не була змушена захищатися від російських атак.
- Голос Америки
Очільник Пентагону Остін назвав чотири причини, чому допомога Україні важлива для світової безпеки
Міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що допомога Україні в боротьбі проти російського вторгнення є «інвестицією в нашу власну безпеку», а неспроможність допомогти Україні забезпечити власне майбутнє може призвести до «світу тиранії та безладу». Про це голова оборонного відомства США заявив у суботній промові, виступаючи на безпековому форумі в Канаді.
Як заявив Остін, війна, яку Російська Федерація веде проти України, стосується всього демократичного світу та може підірвати стабільність та процвітання Північної Америки та Європи, а її результат може «визначити курс світової безпеки у цьому столітті».
У промові, що окреслювала міжнародному співтовариству ставки у війні, Остін назвав чотири причини, з яких Україна важлива для всього демократичного світу.
«По-перше, путінська війна з вибору, є безпосередньою загрозою для безпеки в Європі. По-друге, російська агресія є ясним викликом для наших європейських союзників. По-третє, російська відверта жорстокість є прямим нападом на наші спільні цінності та верховенство права. І, нарешті, російське вторгнення націлено проти міжнародного порядку, що заснований на правилах, які забезпечують безпеку для всіх нас», – сказав Остін.
Як зауважує агентство Reuters, заяви Остіна на форумі в Канаді, були «одними з його найсильніших на сьогоднішній день щодо вторгнення Росії», яке триває майже дев’ять місяців.
Остін сказав, що США та їхні союзники встали на захист міжнародної правової системи, бо чим більше ці принципи підриваються, тим небезпечнішим стає світ.
«Росія не лише веде агресивну війну. Вона також навмисно нападає на цивільні об’єкти, та цивільну інфраструктуру без жодної військової мети. Це – не проколи, чи винятки з правил, це - звірства», – сказав Остін про бомбардування житлових будинків, лікарень та шкіл, в результаті яких гинуть сотні цивільних людей, в тому числі і діти.
За словами Остіна, російська війна проти України збільшує ризики глобального поширення ядерної зброї.
«Колеги-автократи Путіна спостерігають. І вони цілком можуть зробити висновок, що отримання ядерної зброї дасть їм дозвіл на полювання. І це може розкрутити небезпечну спіраль розповсюдження ядерної зброї», – сказав Остін.
У саміті Галіфакського міжнародного безпекового форуму, який щорічно проходить у канадській провінції Нова Шотландія, беруть участь сотні делегатів з понад 70 країн світу. Канадські ЗМІ називають цю щорічну зустріч «Давосом міжнародної безпеки».
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- Голос Америки
Премʼєр-міністр Великої Британії оголосив новий пакет допомоги для України
«Мужність українського народу – натхнення для світу. Через роки ми розповідатимемо нашим онукам про вашу історію, про те, як гордий і суверенний народ вистояв перед жахливою навалою, як ви боролися, як ви жертвували, як ви перемогли», – Ріші Сунак, премʼєр-міністр Великої Британії
- Голос Америки
Ріші Сунак: Британія надасть додаткові системи протиповітряного захисту Україні
Премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про нову оборонну допомогу від Великої Британії для України, яка включає зенітні установки, радари а також засоби боротьби з дронами.
"Щоб допомогти вам захиститися, ми сьогодні надаємо нову підтримку протиповітряної оборони, включаючи 120 зенітних установок, радари та засоби боротьби з дронами", - заявив Сунак, який в суботу провів неоголошений візит до Києва.
Очільник британського уряду також заявив про розширення програми тренувань Збройних Сил України, "щоб залучити спеціалізовану експертизу британських медиків та інженерів" а також збільшення допомоги в зимовий період.
Сунак висловив захоплення хоробрістю українців.
"Мужність українського народу – натхнення для світу. Через роки ми розповідатимемо нашим онукам про вашу історію, про те, як гордий і суверенний народ вистояв перед жахливою навалою, як ви боролися, як ви жертвували, як ви перемогли, - заявив посадовець. - Як прем’єр-міністр Сполученого Королівства я пишаюся тим, що ми були з вами з самого початку. І я сьогодні тут, щоб сказати, що Сполучене Королівство продовжуватиме підтримувати вас.
Велика Британія цього року надала Україні 2,3 мільярда фунтів стерлінгів військової підтримки, зауважив Сунак і пообіцяв, що обсяг допомоги збережеться на такому ж рівні наступного року.
Раніше в суботу Сунак провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.
"Із перших днів війни Україна та Велика Британія були потужними союзниками. Під час сьогоднішньої зустрічі ми обговорили найважливіші питання як для наших країн, так і для глобальної безпеки. Разом ми сильніші й досягнемо бажаних результатів", – написав Зеленський у Facebook.
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