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Вибух у Пшеводуві: Польща ще не знає, звідки була випущена ракета – Моравецький
Розслідування щодо того, звідки саме була випущена ракета, яка вибухнула в Польщі, триває – про це заявив прем’єр-міністр країни Матеуш Моравецький на прес-конференції Фінляндії.
Таким чином він відповів на питання одного з журналістів про те, чи Україна визнала, що ракету запустили з її території, передають міжнародні медіа.
«Ми цього (походження ракети – ред.) поки не знаємо. Дозвольте експертам та прокурорам попрацювати над цим», – заявив Моравецький.
Він додав, що в слідчих є докази з камер прикордонної служби, але й вони не показують зі стовідсотковою точністю, звідки була запущена ракета. Відтак, за словами голови польського уряду, розслідування «займе певний час».
Моравецький запевнив, що Польща зацікавлена в повній прозорості цієї справи.
«Зокрема, ми хочемо, аби наші українські друзі та партнери були переконані, що висновки розслідування будуть однозначними. Ось чому ми запросили їх долучитися», – зазначив він.
20 листопада стало відомо, що фахівці завершили обстеження місця падіння ракети, котра вбила двох людей, у польському селі Пшеводув.
МЗС Польщі 15 листопада офіційно підтвердило, що під час ракетної атаки Росії проти України на село Пшеводув впала ракета російського виробництва. Попри припущення, що ракету випустила система ППО України, багато країн Заходу покладають відповідальність на Росію, адже саме вона почала ракетну атаку.
Росія заперечує, що завдавала ракетних ударів поблизу місця інциденту і взагалі поблизу польського кордону. У Міністерстві закордонних справ Росії викликали тимчасового повіреного у справах Польщі. Раніше російського посла викликали до польького МЗС.
Раніше, 15 листопада, під час прес-конференції в Таїланді Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США повністю довіряють розслідуванню, яке проводить Польща і діляться інформацією з Україною і країнам НАТО.
Блінкен це раз підкреслив, що відповідальність за інцидент лежить на Росії. Найважливіше, наголосив Блінкен, що "незважаючи на конкретні обставини цього інциденту, Росія відповідальна за те, що сталось". Щодня Росія обстрілює Україну ракетами і намагається зруйнувати критичну інфраструктуру, націлюючись на спроможності України мати увімкнене світло, тепло. "Це реальність. Україна має право захищати себе і США віддані підтримці зусиль України".
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Росія зможе довше атакувати українську інфраструктуру завдяки новим іранським дронам - ISW
Росія та Ірану на початку листопада уклали угоду щодо виробництва іранських безпілотників на території РФ, що може дозволити Кремлю "значно збільшити свої запаси" дронів для війни в Україні. Про це у своєму звіті пише вашингтонський Інститут дослідження війни (ISW).
Експерти ISW посилаються на інформацію видання The Washington Post, отриману від представників розвідки США 19 листопада.
Поглиблення відносин між Росією та Іраном, зокрема щодо постачання боєприпасів великої дальності, дронів-камікадзе і високоточних ракет, може дозволити російським військам продовжувати свою кампанію проти української енергетичної інфраструктури протягом більш тривалого періоду, ніж це дозволили б власні російські запаси боєприпасів, що стрімко вичерпуються, пише ISW.
Експерти також вказують на те, що повідомлення свідчать, що Росія може якимось чином обійти західні санкції, щоб придбати мікрочіпи, необхідні для програмування дронів, які там планують виробляти.
Крім того, ISW зауважує, що армія РФ вже найближчим часом може залучити додаткові мобілізовані сили для війни проти України. Аналітики дійшли до такого висновку, спираючись на те, що мобілізовані частини 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії РФ завершили навчання у Брестській області Білорусі, зазначає Радіо Свобода.
"Ймовірно, російські війська продовжуватимуть використовувати мобілізованих і передислокованих військовослужбовців для відновлення наступальних дій у Донецькій області та утримання оборонних позицій у Луганській області", – йдеться у звіті ISW.
Фахівці поінформували, що війська РФ починають зміцнювати свої позиції на окупованих територіях Луганської, Донецької та Запорізької областей особовим складом, відведеним з Херсонської області, та мобілізованими.
Із посиланням на український Генштаб Інститут вивчення війни пише про збільшення чисельності військ РФ у Луганську. За інформацією фахівців, частина передислокованих солдат Росії прибуває до Новоайдару, що розташований приблизно за 55 км на схід від Сєвєродонецька, а також до Маріуполя.
Як Голос Америки повідомляв раніше, в останньому оновленні розвідки британського Міністерства оборони говориться, що нещодавній відступ Росії із заходу Херсона був проведений у відносно хорошому порядку порівняно з попередніми великими відступами Росії під час війни.
- Голос Америки
Армія РФ розколота через погане керівництво молодшої та середньої ланок – британська розвідка
В останньому оновленні розвідки Міністерства оборони Великої Британії говориться, що нещодавній відступ Росії із заходу Херсона був проведений у відносно хорошому порядку порівняно з попередніми великими відступами Росії під час війни. Згідно з повідомленням, під час відступу втрати транспортних засобів, ймовірно, обчислювалися десятками, а не сотнями, тоді як значна частина техніки, яка залишилася, була успішно знищена російськими військами.
Разом з тим, повідомляє британська розвідка, російське військо залишається розколотим через погане керівництво молодшої та середньої ланок.
Як приклад розвідка наводить втечу двох рот, підпорядкованих Східному військовому округу, після того, як був вбитий їх командир. Інші офіцери, скоріш за все збрехали у намаганні приховати інцидент.
"Ви граєте з вогнем!" - директор МАГАТЕ про вибухи біля ЗАЕС
На території Запорізької атомної електростанції 19 і 20 листопада пролунало понад 10 потужних вибухів, повідомляє Міжнародна агенція з атомної енергетики.
"Посилаючись на інформацію, надану керівництвом станції, команда МАГАТЕ повідомила, що на майданчику ЗАЕС були пошкоджені деякі будівлі, системи та обладнання, але поки що жодне з них не є критичним для ядерної безпеки. Повідомлень про постраждалих немає", - зазначає ораганізація.
"Новини від нашої команди вчора та сьогодні вранці надзвичайно тривожні. На майданчику цієї великої атомної електростанції сталися вибухи, що абсолютно неприпустимо. Хто б не стояв за цим, це має бути негайно припинено. Як я вже багато разів казав, ви граєтесь із вогнем!" - заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі.
Він вкотре наголосив на необхідності якнайшвидше запровадити зону ядерної безпеки навколо ЗАЕС: "Я не здамся, поки ця зона не стане реальністю. «Триваючі, як виглядає, обстріли демонструють, що вона потрібна більше, ніж будь-коли», - заявив він". Як пише Радіо Свобода, ідею щодо демілітаризації зони навколо станції поділяють Україна, представники Євросоюзу та США. Росія виступає проти цієї пропозиції, оскільки, як стверджують у російському МЗС, "це зробить електростанцію ще більш уразливою".
Як повідомляє українська національна енергетична корпорація "Енергоатом", характер пошкодженого обладнання ЗАЕС свідчить про те, що російські сили "вивели з ладу саме ту інфраструктуру, яка була необхідна для запуску енергоблоків 5 та 6 і відновлення виробництва електроенергії ЗАЕС для потреб України".
Російськими силами, "що захопили ЗАЕС і використовують її як власну військову базу, було заблоковано підготовку енергоблоків для виведення на мінімальний рівень потужності", заявляють в "Енергоатомі".
До російської війни від 24 лютого ЗАЕС виробляла п'яту частину всієї електрики в Україні, нагадує Reuters. Реактори станції, захопленої у березні росіянами, зупинені, але існує ризик того, що ядерне паливо може перегрітися, якщо електроенергія, яка приводить в дію системи охолодження, буде відключена. Обстріли неодноразово обривали лінії електропередач. Кремль звинувачує в обстрілах Київ.
У п'ятницю прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що після російських ракетних атак майже половина енергосистеми України виведена з ладу. Напередодні голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький написав у Facebook, що ситуація в українській енергосистемі є "найсерйознішою за всю історію", але керованість системою зберігається.
Тим часом, прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України повідомляє, що російські спецслужби планують провокації на білоруських об’єктах критичної інфраструктури, а звинуватити у терактах планують Україну та НАТО.
"Відомо, що найближчим часом на території Білорусі заплановано проведення низки терактів – штучно спровокованих техногенних катастроф на об’єктах критичної інфраструктури. Місце проведення імовірних «інцидентів» – території, котрі межують із кордонами країн ЄС та України, зокрема Гродненської та Брестської областей. Одна з головних цілей – білоруська атомна електростанція «Островець»", – йдеться в повідомленні.
- Голос Америки
Польща захищає своє рішення не впускати Лаврова на засідання ОБСЄ
Польща, яка головує в Організації з безпеки та співпраці в Європі, захищає своє рішення не надавати візу російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову для участі у міністерській зустрічі ОБСЄ, що відбудеться у Лодзі на початку грудня.
У суботу ротаційне президентство Польщі в ОБСЄ заявило у твіттері, що Росія своєю війною проти України руйнує основи ОБСЄ.
«Рішення Росії, як держави-учасниці ОБСЄ вести неспровоковану повномасштабну загарбницьку війну проти України є безпрецедентним кроком. Протягом усього цього року Москва замість того, щоб працювати над зміцненням ОБСЄ, наполегливо руйнувала її основи», – мовиться у польському тівіті.
Цими словами Польські дипломати відповіли на заяву російського МЗС, яке назвало «безпрецедентним» і «провокаційним» рішення Варшави відмовити Сергію Лаврову в участі у засіданні міністрів закордонних справ головної безпекової організації Європи, що відбудеться 1-2 грудня в Лодзі, місті в центральній Польщі.
У заяві російського МЗС також сказано, що рішення Польщі є «несумісним зі статусом голови організації, в якій 57 країн беруть участь як суверенні та незалежні держави в умовах повної рівності».
Пізніше у російському МЗС повідомили, що замість Лаврова російську делегацію на засіданні в Лодзі очолить постійний представник Російської Федерації при ОБСЄ Олександр Лукашевич.
Як повідомило агентство AFP, з посиланням на джерело в польському ротаційному головуванні, до складу російської делегації не повинні входити «люди, які потрапили під санкції Європейського Союзу» після російського наступу на Україну 24 лютого, зокрема Сергій Лавров.
ОБСЄ, що має штаб-квартиру у Відні, була заснована в 1975 році в розпал холодної війни для сприяння діалогу між Заходом і радянським блоком.
У Польщі поховали одно з загиблих від вибуху поблизу українського кордону
Суперечка між польськими і російськими дипломатами відбуваються на тлі інциденту в східній Польщі, де у вівторок двоє людей загинули в результаті вибуху ракети поблизу кордону з Україною.
У суботу відбувся похорон 62-річного начальника складу Богуслава Воса, одного з двох жителів невеликого села Пшеводова, який загинув у результаті вибуху ракети.
Як повідомляє агентство АР, за попередніми оцінками, найімовірніше, ракета потрапила на територію Польщі, коли українські сили ППО захищалася від шквалу російських ракет, спрямованих на енергетичну інфраструктуру України.
Офіційні особи з Польщі, НАТО та Сполучених Штатів заявили, що незважаючи на те, що ракета, найімовірніше, не була російською, вони вважають, що Росія винна у загибелі поляків, тому що українська ракета не потрапила б до Польщі, якби Україна не була змушена захищатися від російських атак.
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