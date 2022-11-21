Брифінг Голосу Америки. Столтенберг пояснює, чому військова підтримка України має продовжуватися

Брифінг Голосу Америки - наживо. НАТО платить грошима, українці - кров'ю. Столтенберґ закликав союзників далі допомагати Києву і розвивати власну оборону - подробиці парламентської асамблеї НАТО. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.