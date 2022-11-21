Пентагон: взимку ЗСУ будуть в кращому стані ніж супротивник. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. США привітали Україну з днем Свободи та Гідності. Російські лідери діють як справжні терористи, - новообрана президентка Парламентської асамблеї НАТО. Столтенберґ заявив, що союзники мають бути готові підтримувати Україну довго. В Пентагоні вважають, що взимку ЗСУ будуть в значно кращому стані аніж супротивник - про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін. Чому влада Угорщини має прихильну до Росії позицію, та чому угорці голосують за Орбана? “Українські Дні” в Конгресі США: як українські американці зустрічалися із своїми обраними представниками. Як фотограф Євген Малолєтка документував російські злочини в Маріуполі.