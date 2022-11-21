Пентагон: взимку ЗСУ будуть в кращому стані ніж супротивник. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. США привітали Україну з днем Свободи та Гідності. Російські лідери діють як справжні терористи, - новообрана президентка Парламентської асамблеї НАТО. Столтенберґ заявив, що союзники мають бути готові підтримувати Україну довго. В Пентагоні вважають, що взимку ЗСУ будуть в значно кращому стані аніж супротивник - про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін. Чому влада Угорщини має прихильну до Росії позицію, та чому угорці голосують за Орбана? “Українські Дні” в Конгресі США: як українські американці зустрічалися із своїми обраними представниками. Як фотограф Євген Малолєтка документував російські злочини в Маріуполі.
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Група республіканців вимагає контролю над допомогою Україні. ЧАС-ТАЙМ
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листопад 17, 2022
Блінкен - США повністю довіряють розлідуванню Польщі. ЧАС-ТАЙМ
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листопад 16, 2022
США: РФ несе остаточну відповідальність за інцидент у Польщі.ЧАС-ТАЙМ
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листопад 15, 2022
Cвітові лідери реагують на атаку по Україні. ЧАС-ТАЙМ
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Зустріч Джо Байдена і Сі Цзінпіня. Головне з Індонезії. ЧАС-ТАЙМ
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листопад 11, 2022
Україна звільнила Херсон після 8 місяців російської окупації. ЧАС-ТАЙМ